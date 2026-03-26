Новости общества

12:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Посольство РФ назвало планы Британии захватывать суда враждебными

21:41, 26.03.2026

Дипмиссия заявила, что Россия будет защищать свои интересы всеми доступными инструментами, включая асимметричные меры

Фото: simon frederick on Unsplash

Посольство России в Великобритании назвало намерение британских властей захватывать российские суда в территориальных водах королевства враждебным шагом, пишет ТАСС со ссылкой на заявление дипмиссии.

По словам российских дипломатов, такие действия свидетельствуют о стремлении к эскалации напряженности в сфере безопасности и международной торговли. В посольстве заявили, что подобные меры могут сделать навигацию в британских водах небезопасной.

В дипмиссии подчеркнули, что Россия будет использовать все имеющиеся политические, правовые и другие инструменты для защиты своих интересов, включая асимметричные меры. Также отмечается, что действия британской стороны, по мнению российских дипломатов, основаны на односторонних санкциях, которые противоречат международному праву.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также