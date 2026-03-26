Посольство РФ назвало планы Британии захватывать суда враждебными

Дипмиссия заявила, что Россия будет защищать свои интересы всеми доступными инструментами, включая асимметричные меры

Посольство России в Великобритании назвало намерение британских властей захватывать российские суда в территориальных водах королевства враждебным шагом, пишет ТАСС со ссылкой на заявление дипмиссии.

По словам российских дипломатов, такие действия свидетельствуют о стремлении к эскалации напряженности в сфере безопасности и международной торговли. В посольстве заявили, что подобные меры могут сделать навигацию в британских водах небезопасной.

В дипмиссии подчеркнули, что Россия будет использовать все имеющиеся политические, правовые и другие инструменты для защиты своих интересов, включая асимметричные меры. Также отмечается, что действия британской стороны, по мнению российских дипломатов, основаны на односторонних санкциях, которые противоречат международному праву.



Ариана Ранцева