В Казань с рабочим визитом прилетел президент Туркменистана

В Казань с рабочим визитом прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту его встретили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и премьер-министр республики Алексей Песошин.

Сегодня Бердымухамедов посетит технопарк «Идея», где он увидит специальную выставку и ознакомится с промышленным потенциалом Республики Татарстан. После этого президент Туркменистана проведет встречу с Рустамом Миннихановым в казанском Кремле, информирует пресс-служба президента РТ.



Затем Бердымухамедов намерен посетить матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии. Он начнется в 21.00 по московскому времени на стадионе «Казань Арена».

Ранее сообщалось, что в ходе своего визита в Казань президент Туркменистана ознакомится с проектами возрождения древнего города Болгара и острова-града Свияжска, а также создания Болгарской исламской академии.