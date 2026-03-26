В некоторых домах Вахитовского района Казани на сутки отключат воду
Причина ограничений — работы, связанные с подключением водопровода ЖК по ул. Габдуллы Тукая к централизованным сетям водоснабжения
В Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду. Ограничения будут действовать с 09.00 31 марта до 09.00 1 апреля. Причина данной меры — работы, связанные с подключением водопровода ЖК по ул. Габдуллы Тукая к централизованным сетям водоснабжения, сообщили в МУП «Водоканал».
Воду в упомянутый срок отключат на следующих адресах:
— Ахтямова, 16, 18а, 6, 1, 7, 14, 18/94;
— Габдуллы Тукая, 102, 106а; 89, 91,91а, 94/18, 97, 97 корп.1, 97а корп.1, 102а, 104, 108, 110, 112, 112г, 114,114а;
— Шигабутдина Марджани, 42а; 40, 44;
— КСКа, 3.
При необходимости жители упомянутых домов смогут заказать на подвоз автоцистерны с водой. Соответствующую заявку можно подать по телефону: 231-62-60.
Ранее сообщалось, что износ коммунальных сетей в РФ достигает 40%, в отдельных регионах — 80%.
