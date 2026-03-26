Начало переговоров российской и американской делегаций прошло успешно
Вице-спикер Госдумы Чернышов отметил хорошие результаты и важность открытого диалога
Начало переговоров российской парламентской делегации с американскими коллегами прошло успешно, сообщил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР), пишет РИА «Новости».
По его словам, стороны достигли хороших результатов. Чернышов выразил благодарность конгрессвумен Анне Паулине Луну за открытый и честный диалог. Он подчеркнул, что начало переговоров является важным шагом для развития доверия и дальнейшего взаимодействия между парламентами двух стран.
Ранее «Реальное время» писало, что основная задача российской стороны — выстроить понятную механику дальнейшего взаимодействия и задать нормальный ритм контактов с обязательным соблюдением интересов России и ее граждан.
