Начало переговоров российской и американской делегаций прошло успешно

Начало переговоров российской парламентской делегации с американскими коллегами прошло успешно, сообщил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР), пишет РИА «Новости».

По его словам, стороны достигли хороших результатов. Чернышов выразил благодарность конгрессвумен Анне Паулине Луну за открытый и честный диалог. Он подчеркнул, что начало переговоров является важным шагом для развития доверия и дальнейшего взаимодействия между парламентами двух стран.

Ранее «Реальное время» писало, что основная задача российской стороны — выстроить понятную механику дальнейшего взаимодействия и задать нормальный ритм контактов с обязательным соблюдением интересов России и ее граждан.

Ариана Ранцева