С начала 2026 года в Татарстан въехало более 43 тысяч мигрантов

Трудовым мигрантам в текущем году оформлено около 7 тысяч патентов для осуществления трудовой деятельности

С начала 2026 года в Татарстан въехало более 43 тысяч иностранных граждан. Большинство из них приезжают, чтобы работать или учиться в республике. Об этом сообщил замминистра внутренних дел по Татарстану по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковник полиции Денис Дзьоник на совещании, посвященном деятельности экспертно-криминалистического центра МВД по РТ.

— Трудовым мигрантам в текущем году оформлено около 7 тысяч патентов для осуществления трудовой деятельности, а также 1 463 разрешения на работу иностранным гражданам, прибывшим из визовых стран. В вузах республики обучают свыше 20 тысяч иностранных студентов, — добавил он.

При этом число мигрантов, получивших гражданство России или вид на жительство в республике, снизилось на 40% по сравнению с прошлым годом и составило 195, подчеркнул Дзьоник.

Никита Егоров