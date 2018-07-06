Бывший прокурор Удмуртии пойдет на выборы в Госсовет республики

Бывший прокурор Удмуртии Сергей Панов вошел в утвержденный «Единой Россией» список кандидатов в депутаты на допвыборах в Госсовет УР. В списке также гендиректор «Белкамнефти» Дмитрий Арсибеков.

На официальном сайте партии сообщается, что Панов будет представлять «Единую Россию» на Молодежном одномандатном округе №12.

Арисбеков пойдет по Сарапульскому районному одномандатному округу №28.

Напомним, что в апреле Панова сменил на посту прокурора Удмуртии выходец из Татарстана Артем Николаев.