«В России до 65 лет не доживет каждый второй мужчина и каждая пятая женщина!»

Несмотря на жаркие дебаты, Госсовет Татарстана одобрил решение о повышении пенсионного возраста

Едва хватило сегодня мест в малом зале Госсовета РТ участникам заседания Комитета по социальной политике на обсуждении поправок в федеральные законы, касающихся повышения пенсионного возраста. Их заполнили записавшиеся для выступлений представители депутатского корпуса, партий и общественных организаций — каждому было что сказать. За обсуждением следила корреспондент «Реального времени».

«Дайте время, чтобы высказаться!»



Дебаты начались еще до начала обсуждения законопроекта — после того, как председатель комитета Светлана Захарова объявила регламент, с места поднялся депутат-коммунист Хафиз Миргалимов:

— Есть предложение. Раз вы нас сюда пригласили, по регламенту у меня есть дополнение — выступающим от фракций давать до 10 минут. Это не рядовое заседание…

Захарова заметила, что выступающих много и заседание затянется, после чего члены комитета проголосовали за повестку.

— Формализм это! — возмутился Миргалимов.

— Хафиз Гаязович, давайте не будем срывать заседание комитета!.. — отреагировала Захарова и, поскольку оппонент продолжал возражать, сорвалась на крик: — Вы еще не выступили! Давайте успокоимся! Успокоимся, Хафиз Гаязович! Посмотрим, если у вас будут действительно существенные предложения по законопроекту, добавим вам время!..

«Доказательную базу» в пользу повышения пенсионного возраста Эдуард Вафин частично построил на том, что общеизвестная статистика формирует у населения неправильное представление о том, что многие работники российских предприятий и организаций даже при нынешнем низком пороге пенсионного возраста толком не успевают пожить на пенсии



«Пенсионеры все равно продолжают работать»

Докладывать о предлагаемых к обсуждению изменениях в законодательстве доверили управляющему отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуарду Вафину. Смысл его выступления свелся к повторению доводов сторонников увеличения пенсионного возраста, но доказывал необходимость перемен он с помощью не только общероссийских, но и местных статданных.

В частности, руководитель регионального отделения ПФР сообщил, что число пенсионеров в Республике Татарстан составляет 1,1 миллиона человек при населении в 3,9 миллиона и что в первые годы после выхода на пенсию продолжают работать более 50 процентов новоиспеченных пенсионеров. Впоследствии на эту фразу резко отреагировала в своем выступлении уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская:

— Не от хорошей жизни они продолжают работать!

«Доказательную базу» в пользу повышения пенсионного возраста Эдуард Вафин частично построил на том, что общеизвестная статистика формирует у населения неправильное представление о том, что многие работники российских предприятий и организаций даже при нынешнем низком пороге пенсионного возраста толком не успевают пожить на пенсии. Он пояснил, что в понятие «средняя продолжительность жизни» входят жизни всех граждан, включая умерших во младенчестве, и что, решая вопрос о пенсионном возрасте, гораздо корректнее говорить о периоде дожития — времени, в течение которого пересекшие «финишную прямую» граждане будут пользоваться пенсионными благами. По его словам, этот период жизни граждан заметно удлинился и будет расти и дальше, а на фоне демографической ямы, когда работающих и платящих взносы в Пенсионный фонд становится все меньше, это неизбежно приведет к краху всей пенсионной системы.

— В СССР пенсионный возраст не пересматривали по идеологическим причинам, — привел еще один довод в пользу пенсионной реформы руководитель регионального отделения ПФР и напомнил, что все окрестные страны, включая входящие в постсоветское пространство, давно отодвинули или сейчас отодвигают дату выхода граждан на пенсию. — Надо понимать, что пенсионный возраст не устанавливался навечно…

Артем Прокофьев задал несколько вопросов — суть их сводилась к тому, что прежде чем повышать пенсионный возраст, не худо бы поискать резервы пополнения Пенсионного фонда, например, в карманах богатых налогоплательщиков

Движение без дорожной карты

Доводы Эдуарда Вафина не показались большинству приглашенных на обсуждение убедительными и вызвали шквал вопросов. Член фракции «Единая Россия» Рифат Ганибаев поднял вопрос, куда деваться молодежи, если старики не освободят рабочие места. Но оказалось, что, по официальным данным, конкуренция в одних и тех же областях между разновозрастными работниками отсутствует, а сегодня в Татарстане трудоустраивается около 75 процентов выпускников. Зато признал наличие конкуренции между работниками старшего и зрелого возраста.

Депутат от КПРФ Артем Прокофьев задал несколько вопросов — суть их сводилась к тому, что прежде чем повышать пенсионный возраст, не худо бы поискать резервы пополнения Пенсионного фонда, например, в карманах богатых налогоплательщиков, которые в Пенсионный фонд платят меньшие взносы, чем менее обеспеченное население (в процентном соотношении к доходам), отменив регрессивную и введя прогрессивную шкалу:

— Сколько из-за этого недополучает Пенсионный фонд по Татарстану?

Эдуард Вафин заверил, что немного: в 2016 году общие выпадающие доходы отделения ПФР по РТ из-за регрессивной шкалы составили всего 4,4 процента от собранных 99 миллиардов рублей. В 2017 году ПФР такими подсчетами не занимался.

Хафиз Миргалимов попросил представить динамику изменений количества работающих и пенсионеров начиная с 2000 года:

— Не от хорошей жизни продолжают работать, не хватает пенсии концы с концами свести!

Хафиз Миргалимов попросил представить динамику изменений количества работающих и пенсионеров начиная с 2000 года

— В 2002 году соотношение работающих граждан и пенсионеров было 1,58, — сообщил Вафин. — На сегодняшний день — 1,33. За этот период мы фиксируем 11-процентное увеличение количества пенсионеров и 5-процентное снижение количества работающего населения. А с 2030-го по 2040 год, согласно нашим исследованиям, в нашей республике количество работающих и пенсионеров сравняется.

Затем участники заседания задали Эдуарду Вафину ряд вопросов, суть которых сводилась к одному: зачем торопиться с принятием законопроекта, который не имеет под собой достаточной базы в виде так называемой дорожной карты. Неясно, каким образом обязанность работать дольше будет обеспечена наличием рабочих мест для граждан пожилого возраста, достойного пособия по безработице для тех, кому рабочего места не досталось, и финансированием больничных, которые пожилые работники будут брать часто… А многие поддержали Артема Прокофьева и повторили его вопрос: почему пенсионную реформу не начинают с отказа от несправедливой регрессивной шкалы взносов в ПФР?

«Считаем преждевременным»

Против поспешного принятия законопроекта выступили профсоюзы: врио председателя Федерации профсоюзов Татарстана Татьяна Васильева заявила:

— Профсоюзы уверены, что нельзя рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста, пока не будет решен ряд вопросов социально-трудовой сферы.

Она напомнила, что достойные пенсии в Европе люди получают потому, что, в отличие от россиян, имеют достойные зарплаты, и обернула опыт Европы против недавно ссылавшегося на него Эдуарда Вафина, сообщив, что в России средняя пенсия составляет 189 евро, а в Дании — 2272, в Финляндии — 1542, в Германии — 1270.

«Повышение пенсионного возраста без повышения качества жизни наших граждан считаем преждевременным», — заключила спикер

— Что касается средней заработной платы, то по ее уровню Россия из 157 стран мира занимает 69-е место. Что касается нашей республики, то, согласно результатам исследования РИА «Рейтинг», проведенного в декабре 2017 года, Татарстан не попал в список регионов с самыми высокими заработными платами и занимает среди субъектов Российской Федерации 32-е место. Хочу отметить, что наиболее часто встречающаяся заработная плата, то есть модальная, у нас в республике составляет чуть больше 22 тысяч рублей. Средний размер назначенной пенсии в Татарстане на начало текущего года составлял около 13 тысяч рублей, при этом покупательная способность пенсии, основной показатель уровня жизни пенсионеров, на сегодняшний день отстает от покупательной способности заработной платы в республике почти в два раза… Состояние здоровья населения и продолжительность жизни в России гораздо ниже, чем во многих развитых странах, ниже и средний возраст дожития после выхода на пенсию… По данным Конфедерации труда, при сохранении демографических тенденций в России до 65 лет не доживет каждый второй мужчина и каждая пятая женщина. Как правило, чем старше работник, тем он чаще болеет, и выплаты по больничным листам оказываются сравнимыми с размерами затрат на пенсию, — подчеркнула Васильева.

Новый лидер профсоюзов РТ привела данные статистики о том, что сегодня 72% пенсионеров не могут работать в силу наличия серьезных заболеваний, а у 10% граждан республики к пенсионному возрасту установлена инвалидность. По данным Пенсионного фонда, 75% рабочих мест освобождается работниками в связи с выходом на пенсию, и высвобожденные места занимают работники помоложе. «Увеличение пенсионного возраста отразится на безработице, а рост безработицы повлечет стагнацию в оплате труда… Дефицит рабочих мест приведет к росту неформальной занятости с теневой выплатой заработной платы… Федерация профсоюзов Республики Татарстан считает, что предлагаемые правительством Российской Федерации нововведения в сфере пенсионного законодательства нуждаются в серьезной проработке, рассмотрении и одобрении гражданским сообществом и всеми сторонами социального партнерства. Повышение пенсионного возраста без повышения качества жизни наших граждан считаем преждевременным», — заключила спикер.

Руслан Юсупов: «Даже ладно, доживет мужчина до 65, до 70 лет. Но где взять активность? Я, как работодатель, могу четко сказать, что в 60, в 63 года человек не может выполнять ту работу, которую он выполняет в 50 лет. Куда ему идти? Охранником?..»

«Позиция — не принимать»

В последующих выступлениях депутатов-коммунистов прозвучали примерно те же доводы, что высказывала Татьяна Васильева. А Хафиз Миргалимов выложил на трибуну толстую пачку бумаги — распечатку детальных возражений от КПРФ на каждый пункт предлагаемых поправок. И озвучил цифры, которые были настолько далеки от официальной статистики, что сидевший в президиуме зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов надолго расплылся в улыбке, а потом серьезно попросил Миргалимова и других выступающих «быть аккуратнее с цифрами».

— Наша позиция — не принимать этот закон! — начал выступление с главного тезиса депутат Госсовета РТ от ЛДПР и член Комитета по социальной политике Руслан Юсупов. — Вот сейчас коснулись статистики… Смертность мужчин до 60 лет возросла в 2017 году на 8 процентов. Я понимаю, что сейчас статистику быстренько перерисуют. Я вам скажу по своему жизненному опыту. Три дня назад я похоронил своего дядю — 61 год… В течение полугода четырех похоронил — 55—60 лет… То есть вот это — жизненная статистика, с ней не поспоришь… Смертность — это одно. Даже ладно, доживет мужчина до 65, до 70 лет. Но где взять активность? Я, как работодатель, могу четко сказать, что в 60, в 63 года человек не может выполнять ту работу, которую он выполняет в 50 лет. Куда ему идти? Охранником?.. У нас была активная агитация по поводу серых зарплат, люди это пересмотрели… А сейчас, понимая, что до пенсии они по большей части не доживут, — значит, опять серые зарплаты?.. Пособие по безработице — 850—4000 — как они должны жить [если пожилой человек, не дожив до пенсии, потеряет работу]?

Решительно против принятия законопроекта до разработки дорожной карты и детальной проработки вопросов о защите трудовых прав и охраны здоровья выступила и уполномоченный по правам человека Сария Сабурская, напомнив, что сегодня молодые бабушки воспитывают внуков, которым не хватает места в яслях, и что пожилым людям в сегодняшней экономике достанутся рабочие места, на которых они не смогут работать по состоянию здоровья:

— Парикмахер в 63 года, который целый день стоит на ногах, — как она будет вас обслуживать с варикозом?..





Айрат Фаррахов, выступавший последним, заявил, что «Единая Россия» будет поддерживать в первом чтении «концепцию предложенного федерального законопроекта»



Будем вечно молодыми?

С признания, что если бы сегодняшняя молодежь перед выходом на пенсию узнала, что правила игры снова поменяются, «было бы очень обидно», начал свое выступление председатель Общественной молодежной палаты при Госсовете РТ Ильдар Суфияров. И внес ряд предложений, самое интересное из которых — поднять планку возраста для понятия «молодежь» до 35 лет. Но в целом он дал понять, что молодежь не против повышения пенсионного возраста.

Депутат Госсовета Марат Галеев предложил «отбросить эмоции»:

— Нравится, не нравится — придется принимать…

А депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов, выступавший последним, заявил, что «Единая Россия» будет поддерживать в первом чтении «концепцию предложенного федерального законопроекта». А что до шероховатостей, нестыковок и отсутствия дорожной карты, так до второго чтения проект закона доработают…

После этого на голосование вынесли проект постановления Комитета Госсовета РТ по социальной политике: «Признать целесообразным совершенствование пенсионной системы в Российской Федерации в целях повышения качества жизни и уровня доходов пенсионеров, поддержать концепцию проекта федерального закона о внесении изменений… Отметить необходимость принятия данного законопроекта в комплексе с нормативными правовыми актами, предусматривающими дополнительные меры по защите трудовых и пенсионных прав граждан…»

За проголосовали девять членов комитета, против — трое.