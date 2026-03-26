Когогин выразил соболезнования семье Визингера

Руководитель проектов ПАО «КАМАЗ» умер 25 марта на 68-м году жизни

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин от имени коллектива компании выразил соболезнования семье руководителя проектов автогиганта Альберта Визингера. Ранее сообщалось, что сотрудник татарстанского предприятия умер на 68-м году жизни.

Гендиректор компании отметил, что с именем Визингера связаны большие перемены на КАМАЗе.

— Под руководством Альберта Визингера успешно реализованы проекты, которые укрепили технологическую независимость КАМАЗа, при его активном содействии запущено в производство новое поколение автомобилей, соответствующее высоким мировым стандартам. Все, кому довелось работать с Альбертом Визингером, запомнят его как настоящего профессионала и эффективного руководителя, который с присущим ему оптимизмом умел находить верные решения, и в то же время как энергичного, жизнерадостного человека, — цитирует Когогина пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Руководитель компании подчеркнул, что память об Альберте Визингере, его достойном жизненном пути и профессиональных достижениях сохранится среди его друзей и коллег.

— Это имя стало частью истории КАМАЗа, — подчеркнул гендиректор.

Никита Егоров