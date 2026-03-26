«Говорит, ему возвращали долг»: за что ФСБ задержала сына главного полицейского Заинска

Начальника цеха АО «Заинский сахар» Камалюкова подозревают в коммерческом подкупе

Артур Камалюков (слева) на занятии клуба. Фото: Управление по делам молодежи Заинского района

Как стало известно «Реальному времени», оперативники УФСБ по Татарстану втайне от коллег из МВД задержали в Заинске Артура Камалюкова, отец которого возглавляет местный райотдел полиции. Следком возбудил против Камалюкова-младшего дело о получении коммерческой взятки на посту начальника транспортного цеха АО «Заинский сахар». Как отмечают источники «Реального времени», пока его подозревают в получении «откатов» на сумму не менее 300 тысяч рублей от ИП, вину сын полковника не признает. Сегодня ему избрали меру пресечения.

24 марта в Заинске возбудили дело о коммерческом подкупе против 34-летнего начальника цеха сахарного завода Артура Камалюкова.

За плечами подозреваемого — работа ведущим специалистом в орготделе администрации Заинского района, руководство местным детско-подростковым картинг-клубом «Вираж-картинг».

Пост начальника отдела полиции в Заинском районе Олег Камалюков занял в феврале 2025-го. zainsk.tatarstan.ru

Гораздо больше известен отец Артура Олеговича — полковник МВД, который ранее занимал руководящие должности в отделах полиции Сармановского и Елабужского районов, а в феврале 2025-го был назначен начальником Заинского отдела МВД. В официальной биографии Олега Камалюкова особо подчеркивалось — десять лет своей службы он посвятил борьбе с коррупционными и экономическими преступлениями.

По данным источников «Реального времени», дело против сына главного полицейского Заинска возбудили в Заинском межрайонном отделе Следкома в этот вторник — и тут же пошли на задержание с участием оперативников ФСБ. Поводом для преследования стали заявления о преступлениях — одно из которых подали владельцы ИП, что с 2020 года выполняли специфичные услуги по перевозке жома сахарной свеклы с местного завода. С их слов, после заключения такого договора в 2025-м с заместителем гендиректора АО «Заинский сахар» они впервые получили от нового начальника транспортного цеха звонок о том, что впредь прибылью надо делиться... и тогда проблем с выполнением услуг и заключением новых договоров не будет.

Со слов предпринимателей, речь шла о «благодарности» в денежной форме, и им пришлось согласиться. После чего начцеха неоднократно предупреждал их о скором переводе средств со счета предприятия и озвучивал размер ожидаемой «благодарности», указали заявители, покаявшиеся в том, что таким образом в 2025—2026 годах перевели ему не менее 300 тысяч рублей. При этом особо подчеркнули — и сами не давали Камалюкову денег в долг, и у него займов никогда не брали.

Сам же задержанный на допросе претензии в коммерческой взятке отрицал, говорил, что между ним и семьей ИП существовали денежные отношения. «Якобы он давал в долг 350 тысяч рублей на покупку резины, и этот долг ему возвращали частями — наличными и переводами», — поделился позицией подозреваемого один из близких к следствию источников.

Второе заявление о предполагаемом преступлении, по данным «Реального времени», поступило от руководства АО. При этом на заводе сотруднику Камалюкову дали положительную характеристику, указав, что с момента трудоустройства осенью 2024-го нареканий по работе не было.

Впрочем, данная характеристика, а также благодарственная грамота от главы Заинского района и авторитет отца сегодня не помогли сыну ВИП-полицейского. Суд арестовал его на два месяца, отклонив ходатайства защиты о домашнем аресте.

Как отмечает один из источников «Реального времени», на заседание Заинского суда по мере пресечения сегодня приходил и глава отдела полиции — в качестве слушателя.

В СК и ФСБ подтвердили преследование Камалюкова

После публикации «Реального времени» пресс-служба Следкома по Татарстану обнародовала релиз об уголовном преследовании начальника цеха заинского предприятия.

В ближайшее время Артуру Камалюкову должны предъявить обвинение в получении незаконного вознаграждения в крупном размере по части 7 статьи 204 УК РФ.

В свою очередь в УФСБ по Татарстану подчеркнули — оперативные мероприятия по этому делу продолжаются.

Ирина Плотникова