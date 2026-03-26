Суд в Москве оштрафовал Duolingo и eNom на 4 млн рублей
Мировой судья судебного участка №422 по Таганскому району оштрафовал американские компании Duolingo и eNom на общую сумму 4 млн рублей. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Компании признаны виновными по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Речь идет о невыполнении оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан России.
Суд назначил каждой компании административный штраф в размере 2 млн рублей.
