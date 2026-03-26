Перед Курбан-байрамом Минсельхоз и муфтият попросили поддержать местных производителей

Собственных ресурсов хватает для желающих совершить жертвоприношение

Курбан-байрам проведут в этом году с особой осторожностью. Фото: Максим Платонов

Только-только завершился месяц Рамадан, а мусульмане республики уже готовятся к своему второму главному празднику, Курбан-байраму, который пройдет 27 мая. В этом году его проведут с особой осторожностью, в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по особо опасным болезням животных, в частности крупного рогатого скота.

Об особых правилах забоя скота в марте говорили несколько раз. На заседании республиканского штаба первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов призвал руководителей сельхозпредприятий и владельцев личных подсобных хозяйств строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила содержания животных. И поручил ввести временный запрет на ввоз всех видов парнокопытных животных и кормов из других регионов РФ.

Сегодня в Духовном управлении мусульман Татарстана прошло совещание, посвященное подготовке к празднованию Курбан-байрама. Одним из главных его участников стал заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Ранее он отметил, что в канун праздника может увеличиться риск несанкционированного ввоза животных в Татарстан, при том что поголовье мелкого рогатого скота в республике (порядка 188 тысяч голов) позволяет покрыть потребности без импорта.

Потому ДУМ РТ озвучило основные требования к ввозу скота, которые помогут избежать заноса инфекционных заболеваний.

Жертвенных овец просят закупать в Татарстане. Ввоз проводить после заблаговременного запроса и согласования с Главным управлением ветеринарии, при этом на каждую партию скота оформляется ветеринарно-сопроводительный документ. Кроме того, животные должны быть занесены в систему «Хорриот» и иметь ушные бирки. После их ввоза необходимо уведомить ветеринарную службу соответствующего района или города. Наконец, к убою допускаются только здоровые животные, которые прошли карантинные мероприятия.

Остаются актуальными и ранее существовавшие правила по подготовке мест для убоя: твердое покрытие, контейнеры для сбора биологических отходов и емкости для сбора крови и органических отходов. По окончании биологические отходы будут централизованно отправляться на переработку.

Тем, кто захочет передать мясо в социальные учреждения, нужно будет на месте поработать с ветеринарно-санитарными экспертами.

Курбан-байрам празднуется через 70 дней после Ураза-байрама, на 10-й день месяца Зуль-хиджа. В Татарстане 27 мая является выходным днем. В России его ежегодно празднуют до 10 млн человек.

Радиф Кашапов