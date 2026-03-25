«Ак Барс» повел 2:0 в серии с «Трактором» после второй победы в Казани

Казанской команде осталось выиграть у челябинцев два раза для выхода в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина

«Ак Барс» обыграл дома челябинский «Трактор» со счетом 4:2 во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команде Анвара Гатиятулина осталось выиграть у челябинцев два раза для выхода в следующий раунд Кубка Гагарина.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Артем Галимов, Кирилл Семенов (дважды), Митчелл Миллер. У «Трактора» голы в активе Андрея Никонова, Джошуа Ливо.

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов установил рекорд КХЛ по набранным очкам, отдав 16-ю результативную передачу в лиге — 16 (0+16) баллов. Прежний рекордный показатель в 15 (0+15) очков принадлежал голкиперу Якубу Коваржу.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 марта в Челябинске в рамках третьей встречи серии с «Трактором» в 17:00 по московскому времени. В первом раунде команды играют до четырех побед одной из сторон.

Победа над «Трактором» стала 800-й в истории «Ак Барса» за время выступления в КХЛ.

«Ак Барс» — «Трактор» — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы:

0:1 — Никонов (Телегин, Рыкманов, 05:52);

1:1 — Галимов (Билялов, 20:31, 5х4);

2:1 — Семенов (Хмелевский, Марченко, 21:19);

3:1 — Миллер (Лямкин, Галимов, 29:19);

3:2 — Ливо (Кравцов, Джиошвили, 37:55, 5х4);

4:2 — Семенов (Тодд, 53:26).

Зульфат Шафигуллин