Рекорд Билялова, «равные соперники» от Корешкова: «Ак Барс» ведет в серии с «Трактором» уже 2:0

Команда Гатиятулина перевернула игру за пару минут

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» обыграл «Трактор» со счетом 4:2 во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина вновь пропустила первой, но затем «переехала» соперника буквально за один период. Казанцы перед поездкой в Челябинск ведут в серии со счетом 2:0, «барсам» осталось выиграть еще две игры. Подробности фееричной победы «Ак Барса» — в материале «Реального времени».

Футболисты пришли поболеть за «Ак Барс»

После победы в овертайме первого матча тренерский штаб «Ак Барса» не стал делать больших изменений в составе. Единственная замена произошла в четвертой тройке атаки, где в понедельник выпадал из игры Артур Бровкин. Нападающего заменил Денис Комков, который, заметим, забегая вперед, просто сидел на скамье запасных. В реальности же на льду вместе с Дмитрием Кателевским и Алексеем Пустозеровым действовал Радэль Замалтдинов, заслуживший место своей активностью в первой встрече.

Евгений Корешков тоже уверял, что доволен своей командой. Поэтому никто не удивился появлению тех же самых сочетаний на второй матч серии в Казани. Тренеры «Трактора» настолько уверены в игроках, что это, кажется, уже переросло в самоуверенность. Впрочем, на ведущие позиции адекватной замены у челябинцев просто нет. Например, отсутствует основной вратарь Сергей Мыльников, выбывший до конца сезона, а защитник-бомбардир Григорий Дронов остался в Челябинске на лечение. Это как если бы у «Ак Барса» не было Тимура Билялова и Митчелла Миллера. Таких без боли не заменишь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У хозяев в этот вечер было серьезное пополнение в болельщицкой среде. Чуть ли не полным составом на хоккей пришли футболисты «Рубина» и тренерский штаб, а главному тренеру Франку Артиге даже дали сделать символическое стартовое вбрасывание. Испанец со своей задачей справился, после чего на протяжении всего матча активно болел в ВИП-ложе, вскакивая от каждого забитого «барсами» гола.

«Трактору» же предстояло прервать печальную для себя серию из 11 подряд поражений в Казани. Сделать этого гостям не удалось.

Рекордный ассист Билялова и ударный второй период

Без особых изменений начался и сам второй матч серии. Снова, как и в первой игре, «Трактор» открыл счет: Сергей Телегин из-за ворот отдал пас на Андрея Никонова, который с «пятачка» переправил шайбу в сетку — 0:1. Правда, на этот раз ждать гола пришлось меньше, челябинцы отличились уже на 6-й минуте встречи (23 марта это случилось на 16-й минуте). Стоит отметить, что «Ак Барс» не отсиживался в обороне, но вратарь соперника Дмитрий Николаев действовал здорово. Так, Кирилл Семенов, Нэйтан Тодд и Дмитрий Яшкин могли выводить казанцев вперед еще к десятой минуте встречи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый период закончился разбирательством судей в отношении защитника «Трактора» Арсения Коромыслова, который применил силовой прием в область головы Нэйтана Тодда. Игроки команд узнали о решении удалить игрока гостей на две минуты уже после перерыва. «Ак Барс» быстро воспользовался своим шансом. Уже на стартовых секундах большинства Тимур Билялов длинной передачей отыскал Артема Галимова, который «прошил» Дмитрия Николаева — 1:1. Для голкипера «барсов» результативный ассист стал 16-м в карьере. Билялов установил рекорд для вратарей по набранным очкам (0+16) в истории КХЛ, перекрыв результат Якуба Коваржа (0+15).

Тут же казанцы снова подловили соперника на неудачной смене состава, и Кирилл Семенов разящим броском вывел хозяев вперед — 2:1. Хоккеисты «Трактора» долго приходили в себя от такого шокирующего начала второго периода и пропустили вновь. Галимов и Никита Лямкин довели шайбу до Митчелла Миллера, который реализовал свой бросок — 3:1. В концовке двадцатиминутки «барсы» дважды удалились, а гости реализовали одну из попыток большинства: Джошуа Ливо с синей линии сократил отставание в счете — 3:2.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В третьем периоде «Трактор» активно провел стартовые и последние минуты, а «Ак Барс» забил в серединке между этими отрезками соперника. Тодд и Семенов подловили челябинцев на контратаке, Кирилл прострелил в центр, а шайбу случайно добил в сетку защитник гостей Михал Чайковски — 4:2. И как «Трактор» ни стремился забить, отыграть даже один гол «черно-белые» не смогли.

Третий матч — самый важный в серии

Сразу после финальной сирены тренер гостей Евгений Корешков осмелился сказать, что его команда ничем не уступала «Ак Барсу». В челябинском клубе готовы дать бой у себя дома и ждут от своих игроков две ответные победы.

— Если взять два первых матча, позавчера мы пропустили с двух рикошетов. Нужно вернуть фарт на свою сторону. Мы забиваем очень красивые голы. Сегодня сами себе забили... Нужно перевернуть серию за счет заброшенных шайб. Пора и нам забивать с рикошетов, — сказал Корешков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем по двум прошедшим играм в Казани такое заявление выглядит достаточно смело. Сложилось стойкое ощущение тотального преимущества «Ак Барса», который, по всей видимости, порой позволяет себе включать лайт-режим на старте плей-офф.

Если в первом матче сильно выпадали из игры сразу несколько игроков «барсов», то во второй встрече все сыграли на высочайшем уровне. По сути, команда Гатиятулина вовремя нарастила обороты и ушла в отрыв, позволивший довести поединок до заслуженной победы. Помимо вратаря Билялова, шикарно выглядели защитники. К концу матча у Никиты Лямкина накопилось аж семь заблокированных бросков, а Степан Терехов и Илья Карпухин на двоих добавили еще восемь блоков.

Гатиятулин на пресс-конференции повторил очевидное, призвав свою команду серьезно отнестись к третьей игре серии. С учетом того, как часто «Ак Барс» проваливался в выездных матчах, куда ехал фаворитом, такое предостережение можно рассматривать не просто как обыденность. Тренерскому штабу «барсов» предстоит провести тщательную работу, чтобы правильно мотивировать подопечных к челябинской бойне. А при своих болельщиках бой «Трактор» точно даст.

Тем более у Гатиятулина есть свежий пример из предыдущего плей-офф, когда казанцы вели со счетом 2:0 в противостоянии с московским «Динамо», но вылетели, проиграв следующие четыре игры. Самому тренеру такая ассоциация совсем не понравилась.

— Не знаю, при чем тут «Динамо», если сейчас новый сезон и соперник другой. Мы знаем, что «Трактор» — мастеровитая команда, там сильные нападающие, которые хотят играть с шайбой, хорошо взаимодействуют. Для нас было важно не дать им владеть шайбой. И правильно играть в отрезки, когда инициатива у соперника. Сегодня это у нас получалось лучше. Дальше будем так же разбирать и смотреть. Мы говорим ребятам, что самый важный матч — это следующий матч, вперед не забегаем. Принципы подготовки к матчу не меняются. Также разберем игру, проанализируем физическое состояние, примем решение по составу, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» — «Трактор» — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы:

0:1 — Никонов (Телегин, Рыкманов, 05:52);

1:1 — Галимов (Билялов, 20:31, 5х4);

2:1 — Семенов (Хмелевский, Марченко, 21:19);

3:1 — Миллер (Лямкин, Галимов, 29:19);

3:2 — Ливо (Кравцов, Джиошвили, 37:55, 5х4);

4:2 — Семенов (Тодд, 53:26).

Следующий матч «Ак Барс» и «Трактор» проведут 27 марта в Челябинске в 17:00 по московскому времени. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Две у «барсов» уже есть, осталось добыть еще две раньше соперника.