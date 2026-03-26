Иран «умоляет» о сделке, заявил Трамп

Глава Белого дома подчеркнул, что соглашение должно было быть достигнуто раньше, возможно, два года назад

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном по прекращению конфликта. Об этом он сказал на заседании своего кабинета в Белом доме.

По словам Трампа, инициатива о заключении сделки исходит от Ирана. «Они умоляют, чтобы мы заключили сделку. Я не знаю, сможем ли мы это сделать. Я не знаю, хотим ли мы этого. Им следовало сделать это четыре недели назад. Им следовало сделать это два года назад», — отметил президент.

Ариана Ранцева