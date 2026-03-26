В России вырос интерес к стационарным телефонам
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил рост подключений в крупных городах с перебоями мобильной связи
В российских городах увеличилось количество заявок на подключение стационарных телефонов, сообщил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
По его словам, люди начали воспринимать стационарную связь как надежный и качественный способ коммуникации. Рост подключений фиксируется в первую очередь в крупных городах, где наблюдаются перебои с мобильной связью. Осеевский отметил, что таких регионов много, однако конкретные показатели динамики увеличения заявок назвать затруднился.
Ранее «Реальное время» писало, что Минцифры опровергло слухи о «белых списках» для домашнего интернета.
