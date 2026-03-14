Секс, шпионы и нацисты: а был ли «Салон Китти»?

«Салон Китти» — книга о самом знаменитом борделе Третьего рейха

Берлин, 1930-е годы. В роскошной квартире на Гизебрехтштрассе принимают богатых клиентов — дипломатов, военных, политиков. По легенде, стены этого борделя были напичканы микрофонами, а разговоры гостей записывали сотрудники СС. Так возникла одна из самых странных историй Третьего рейха — история «Салона Китти». Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как Найджел Джонс, Урс Бруннер и Юлия Шраммель попытались отделить факты от мифов вокруг знаменитого берлинского борделя, почему его хозяйка Китти Шмидт до сих пор остается почти призрачной фигурой и как нацистский режим одновременно боролся с проституцией и активно использовал ее.

«Бордель высшего класса»

Книга Найджела Джонса, Урса Бруннера и Юлии Шраммель «Салон Китти» посвящена истории одного из самых известных и одновременно самых мифологизированных заведений Третьего рейха — берлинского борделя, который, по легенде, использовался нацистскими спецслужбами для шпионажа. Авторы описывают мир, в котором переплетаются проституция, политика и разведка. Книга рассказывает историю секса и шпионажа, сосредоточенную вокруг печально известной хозяйки борделя Китти Шмидт, чье элитное заведение во время Второй мировой войны было переоборудовано СС для слежки за высокопоставленными нацистами и представителями высшего общества. При этом повествование охватывает более широкий период — от эпохи Веймарской республики до десятилетий после войны.

Авторы начинают с описания атмосферы межвоенного Берлина — города, где проституция была массовым явлением. По оценкам современников, при населении чуть более четырех миллионов человек около 120 тыс. девушек и женщин и примерно 35 тыс. мужчин и юношей профессионально продавали свое тело. Именно в этой среде и сформировался салон Китти Шмидт, который посещали состоятельные и влиятельные клиенты.

В книге показано, как заведение постепенно стало частью более сложной истории: по распространенной версии, незадолго до начала Второй мировой войны нацистские спецслужбы превратили его в своего рода пункт прослушивания. Как вспоминал позднее глава внешней разведки СС Вальтер Шелленберг, человек в подобной атмосфере легче, чем где-либо, склонен выболтать вещи, которые могут дать агентам важные сведения.

Однако центральная задача книги — отделить исторические факты от легенд. История «Салона Китти» долгое время существовала в виде слухов, мемуарных свидетельств и образов в поп-культуре. Проверяемых фактов до сих пор было немного, тогда как мифы, слухи и легенды накапливались.

В разных источниках заведение называли по-разному: историк Ганс-Петер Блойель охарактеризовал его «самым выдающимся заведением любви на продажу в Третьем рейхе», журналист Фриц Румлер — как «бордель высшего класса», а режиссер Роза фон Праунхайм — просто как «место шпионских встреч». Авторы книги пытаются проверить эти утверждения на основе документов и свидетельств современников.

Работа над книгой началась как часть кинопроекта. Швейцарский продюсер Урс Бруннер вспоминал, что впервые столкнулся с этой историей в 2011—2012 годах, когда его кинокомпанию пригласили участвовать в разработке нового фильма о «Салоне Китти». При поиске источников выяснилось, что достоверных документов почти нет. По словам авторов, их первоначальное исследование показало: «Было мало подтверждаемых фактов, и тема обросла множеством мифов, слухов и легенд». Даже газета Die Welt еще в 2004 году заключила:

На Гизебрехтштрассе действительно был бордель, а работавшие там женщины, возможно, были информаторами полиции. Все остальное, что рассказывают о «Салоне Китти», скорее всего, является выдумкой, сотканной из фрагментов исторических знаний, извращенных фантазий и аналогий с методами современных разведывательных служб.

Тем не менее авторы решили продолжить расследование. Они изучили архивы, прессу, воспоминания и фотоматериалы, а также разыскивали свидетелей и родственников семьи Шмидт. По словам Бруннера, изначально предполагалось снять фильм, но из-за нехватки источников исследование превратилось в историческую книгу. Журналистка Юлия Шраммель вспоминала, что поиски продолжались годами и нередко заканчивались тупиком: многие документы исчезли во время войны, а свидетели умерли.

В одном случае исследователям удалось найти родственницу семьи в Словении, которая передала им более пятисот фотографий, писем и открыток. «Каждый найденный предмет мы тщательно изучали, и надписи на открытках или фотографиях выводили нас на новые следы», — сказала Шраммель. Именно из этих фрагментов источников и была реконструирована история салона, его хозяйки и легенд, которые возникли вокруг заведения.

Кто такая мадам Китти

Китти Шмидт родилась как Кэтхен (Китти) Эмма София Шмидт в 1882 году в Гамбурге в семье торговца. Она была третьей из восьми детей. О ее ранней жизни известно немного: источники дают лишь фрагментарную биографию. Как отмечают авторы книги, многие события ее жизни можно проследить лишь в общих чертах, а не рассказать подробно. Даже после десятилетий слухов вокруг ее заведения сама Шмидт остается фигурой почти призрачной: сохранились лишь несколько фотографий, на которых она изображена крепкой, модно одетой женщиной с короткими волнистыми волосами, иногда в меховой накидке и шляпе в стиле Греты Гарбо.

В начале XX века Шмидт уехала в Великобританию, где работала гувернанткой и преподавательницей игры на фортепиано. Там же она родила дочь Кэтлин и ненадолго вышла замуж за испанца, который позже покончил с собой. Авторы книги отмечают, что жизнь в Англии, по-видимому, была непростой: по их словам, многое указывает на то, что Китти в Великобритании была не слишком счастлива. После Первой мировой войны она вернулась в Германию вместе с дочерью. Сестра уговаривала ее переехать в столицу, поскольку там было больше возможностей заработать.

В послевоенном Берлине Шмидт быстро нашла нишу в бурной ночной жизни города. Сначала она сдавала комнаты, а затем стала посредницей между клиентами и женщинами. Ее первый салон открылся на Будапештерштрассе, позже она перенесла бизнес на Курфюрстендамм, а в 1939 году — в большую квартиру на Гизебрехтштрассе, где и появился знаменитый «Салон Китти». По словам исследователей, к середине 1930-х годов она уже была известной фигурой в берлинском обществе — хорошо одетой женщиной, которую часто можно было встретить в городе. Ее заведение считалось роскошным борделем, куда приходили немецкие высокопоставленные лица и иностранные гости.

При этом личность Шмидт остается неоднозначной. Источники расходятся в оценке ее отношений с нацистским режимом и спецслужбами. Соавтор книги Урс Бруннер отмечал, что знакомые отзывались о ней дружелюбными и порой даже восхищенными словами, однако ее роль в событиях тех лет остается неясной. Была ли она жертвой нацистов, их соучастницей или просто ловкой оппортунисткой своего времени — вопрос, на который невозможно дать окончательный ответ. Исследователи также отмечают, что существуют свидетельства, согласно которым она не была нацисткой и относилась к евреям очень дружелюбно, хотя одновременно жила и вела бизнес в доме, откуда евреев депортировали.

Некоторые эпизоды ее биографии добавляют к этому образу новые детали. Например, в середине 1930-х годов Шмидт тайно вывозила часть своих сбережений из Германии, иногда отправляя женщин из своего салона в Лондон с деньгами, зашитыми в нижнем белье. Существует также мнение, что она помогала отдельным евреям избежать преследований и даже могла дать одному из них работу на кухне, тем самым предоставив убежище.

Китти Шмидт умерла в феврале 1954 года. По воспоминаниям современников, на ее похороны пришли сотни людей, а в некрологе ее назвали известной в международных, особенно дипломатических кругах Берлина владелицей заведения, устроенного по парижскому образцу. С ее смертью в могилу ушла вся определенность относительно одного из самых легендарных мест нацистской эпохи.

Борьба с «моральной распущенностью»

После прихода нацистов к власти отношение государства к проституции стало противоречивым. С одной стороны, режим объявил борьбу с «моральной распущенностью» и начал массовые репрессии против женщин, занимавшихся проституцией. Один из примеров — судьба Эльзы Круг, работавшей в Дюссельдорфе около десяти лет. В 1938 году ее арестовали во время ночного рейда вместе с тысячами других людей, которых нацисты относили к категории «асоциальных». Позднее она оказалась в женском концлагере Равенсбрюк и была убита в газовой камере в Бернбурге.

При этом нацистское государство одновременно запрещало и использовало сексуальную индустрию. Например, во время Олимпийских игр 1936 года в Берлине около семи тысяч проституток получили временные разрешения на работу. В оккупированной Европе ситуация была еще более циничной: для немецких солдат было создано около пятисот военных борделей, а на оккупированных территориях Восточной Европы женщин и девушек нередко похищали и принуждали к сексуальному рабству. Авторы книги отмечают, что нацисты, придя к власти в 1933 году, с одной стороны, подавляли более явные проявления эротики, а с другой — злоупотребляли ею для собственных извращенных целей, включая бордели в концлагерях и программу «Лебенсборн», направленную на рождение «расово чистых» детей от офицеров СС.

История «Салона Китти» в книге помещена в широкий контекст устройства Третьего рейха. Авторы подробно описывают борьбу между различными силовыми структурами — гестапо, уголовной полицией, военной разведкой Абвер и службой безопасности СС. По их словам, нацистское государство было вовсе не идеально работающей машиной, а скорее системой соперничающих ведомств и личных амбиций.

В книге рассматриваются и биографии ключевых фигур режима, а также их взаимное соперничество — например, противостояние руководителя СД Рейнхарда Гейдриха и главы Абвера Вильгельма Канариса. В этот же контекст авторы помещают многочисленные сюжеты о личной жизни нацистской верхушки, от слухов о романах дипломата Иоахима фон Риббентропа до историй о частной жизни Адольфа Гитлера.

В итоге книга оказывается не только историей одного борделя. Здесь есть культура и преступления нацистского режима, сексуальная политика и устройство репрессивного аппарата. Подобные отступления занимают значительную часть книги, однако сами авторы считают их необходимыми для понимания истории «Салона Китти». Несмотря на многочисленные пробелы в источниках, они стремятся аккуратно обозначить границу между доказанными фактами и слухами. В результате эта работа выполняет полезную задачу: она собирает и систематизирует все известные материалы о салоне и его хозяйке, пытаясь отделить легенды и дикие слухи от того, что действительно подтверждено документально. Правда, это можно было бы сделать чуть менее скучно, чем в итоге получилось. Тема для этого благодатная.

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Перевод с английского: Максим Коробов

Количество страниц: 360

Год: 2026

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».