В ансамбле домов В.И. Щетинкина в Казани откроют бутик-отель, на объекте побывал Метшин

Реставрационные работы уже на финишной прямой

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил ансамбль домов В.И. Щетинкина на ул. Баумана, который в данный момент реконструируется. Причем работы уже на финишной прямой. Ранее данный объект культурного наследия долгое время находился в аварийном состоянии, но теперь там планируют открыть бутик-отель на 25 номеров с рестораном.

В ходе визита градоначальник назвал данный объект уникальным, как и весь центральный район столицы Татарстана. Именно поэтому сохранить объекты культурного наследия в данном месте является приоритетной задачей для города, отметил Метшин.

— Работы здесь ведутся активно, планируется открытие бутик-отеля. В глубине квартала также появится гостиница на 150 номеров. Все это пополнит туристическую копилку Казани, укрепляя ее статус как исторического, архитектурного и туристического центра Поволжья, — цитирует его пресс-служба мэрии.

На первом этаже дома №32 откроют ресторан. Согласно предварительной концепции, заведение будет оформлено в русско-французском стиле с опорой на гастрономические традиции XIX века.

Дом Щетинкина является одним из характерных образцов жилой архитектуры первой половины XIX века. Первоначальный объем здания построили в 1843-м. Проектировщиком объекта стал губернский казанский архитектор Фома Петонди. Позднее, в 1857 году, здание реконструировали.

Дом формировался как комплекс из нескольких объемов. Основной корпус, квадратный в плане, располагался по красной линии улицы и имел два этажа со стороны главного фасада. Со стороны двора находился антресольный этаж. В глубине участка располагался второй, вытянутый корпус меньшего объема.

Никита Егоров