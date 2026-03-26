Какие машины в ПФО лучше всего сохраняют стоимость — каждая пятая в идеальном состоянии

Но, купив Lada Priora, жителям Поволжья приходится тратить на ее содержание больше, чем владельцам «корейцев» и «немцев»

На Поволжье приходится каждое пятое объявление о продаже авто с пробегом в стране, однако стоимость владения этими машинами меняется. Выяснилось, что бюджетная Lada Priora может оказаться более затратной, чем представители «европейцев» и «азиатов». На конференции Авито Авто оценили перспективы дилеров и реальную стоимость владения популярными моделями, а также рассказали, какая машина меньше всего теряет в своей стоимости после покупки. Спойлер: это «россиянин». Подробнее — в материале «Реального времени».

Ухаживать за Daewoo Matiz дороже, чем за Skoda Rapid?

Средняя годовая стоимость содержания автомобиля в Поволжье достигает 98 тыс. рублей. Это примерно 8,2 тыс. рублей в месяц на налог, ОСАГО, техническое обслуживание. К такой цифре пришли в Авито Авто, озвучив цены на пресс-конференции «Высшая передача».

Причем дороже всего сейчас обходится Lada Priora — примерно в 85 тыс. рублей в год.

На вопрос «Реального времени», почему представлены эти авто, руководитель продаж направления «Автомобили с пробегом» в Авито Авто Камран Гусейнов ответил, что ими были выбраны популярные бренды и модели с высокой представленностью на вторичном рынке. Проще говоря, это те машины, которые пользуются наибольшим спросом у пользователей.

Средняя цена подержанного автомобиля сейчас составляет 1,25 млн рублей. В Поволжье сосредоточено более 21% таких предложений в стране, однако покупателей пока меньше, чем самих машин. С новыми авто ситуация обратная: на ПФО приходится почти четверть рынка (23,2%), и здесь спрос превышает предложение. Средняя стоимость нового «китайца» достигает 3,75 млн рублей, а отечественного автомобиля — 1,94 млн рублей.

Также аналитики выделили наиболее ликвидные автомобили, то есть те, которые лучше всего сохраняют свою стоимость со временем. Вот некоторые примеры:

Lada Niva Legend: трехлетний автомобиль сейчас оценивается в 888 тыс. рублей — при первоначальной стоимости в 904 тыс. Остаточная стоимость — 98,2%.

Lada Niva Travel — остаточная стоимость составляет 90,7%.

Lada Granta — 87,3%.

Haval Jolion — 79%.

Geely Coolray — 72%.

На китайские авто спрос растет сильнее всего — на 41% за год

Возвращаясь к б/у авто, отметим: набирает популярность еще одна тенденция, а именно рост предложений по продаже «китайцев». Их доля пока невелика, увеличившись с 5% до 6%, но это связано с тем, что владельцы, купившие их несколько лет назад, начинают обновлять авто.

Главные ключевые тренды, которые сейчас видны на рынке:

Постепенное снижение ключевой ставки повышает привлекательность покупки автомобилей. Снижение привлекательности депозитов также стимулирует спрос на авто. Растет спрос на китайские бренды на вторичном рынке — на 41% за год. Эта тенденция сохранится. По данным ИИ и рекомендациям «Автотеки», 9 из 10 автомобилей на рынке Поволжья идентифицируются как надежное предложение, а каждый пятый близок к идеальному состоянию.

— Не надо откладывать на завтра — надо жить сегодня. Если финансовые возможности позволяют, есть капитал, то лучше воспользоваться кредитом, чем копить. Сейчас машины дорожают, и вы будете копить бесконечно, — рассказал изданию руководитель направления по продаже и закупке автомобилей с пробегом ГК «Автомир» Михаил Резчиков. Подробный ответ эксперта — в видео.