С начала 2026 года в Татарстане более 4 тыс. мигрантов привлекли к ответственности

Половина иностранцев нарушила режим пребывания

С начала 2026 года в Татарстане за нарушение миграционного законодательства привлекли к административной ответственности около 4 тысяч нарушителей. Причем более 2 тыс. иностранцев из этого числа нарушили режим пребывания. Об этом сообщил замминистра внутренних дел по Татарстану по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковник полиции Денис Дзьоник на совещании, посвященном деятельности экспертно-криминалистического центра МВД по РТ.

— Выявлено 225 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. В отношении работодателей принято более 400 решений о привлечении к административной ответственности за использование нелегальной рабочей силы, а также несвоевременном уведомлении о привлечении к труду иностранцев, из них за несвоевременное уведомление о привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан привлечено 267 работодателей, — сказал Дзьоник.

Ранее он сообщал, что с начала 2026 года в Татарстан въехало более 43 тыс. мигрантов.

Никита Егоров