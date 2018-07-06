РФ ввела ответные пошлины на товары из США

Россия ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40% на импорт товаров из США. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Под ответные меры попадут некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.

Министр добавил, что «ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 млн долларов», сообщает пресс-служба МЭР.

Ранее сегодня ответные пошлины на американские товары ввел и Китай.