Итоги дня: отзыв лицензии у банка «Советский», прорыв тепловода в Казани, одобрение законопроекта о повышении НДС

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 3 июля.

Сегодня Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» из Санкт-Петербурга. Банк пытались спасти с 2015 года, а его санацией занимался обанкротившийся «Татфондбанк».

В Казани на перекрестке Чуйкова и Мусина прорвало тепловод. В результате воздействия горячей воды провалилось дорожное покрытие. На участке от улицы Бондаренко до улицы Мусина на сутки закрыли движение для всех видов транспорта.

Кроме того, сегодня днем в столице Татарстана загорелся частный дом по улице Борисовской. Из-за пожара временно прекращено движение автобусов №23 и №56 в направлении жилых массивов Мирный и Петровский.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20%. По словам замминистра финансов Ильи Трунина, это позволит профинансировать важнейшие проекты в области развития инфраструктуры и достичь важнейших социальных целей.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что стоимость лекарств в России может незначительно вырасти из-за введения криптозащиты маркировки. Конкретные цифры она не назвала.

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Сегодня и завтра на территории республики ожидаются гроза, сильный дождь, шквалистый ветер и град.