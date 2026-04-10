В Татарстане ввели ограничения движения на трассах из-за снегопада

Это коснулось трассы Р‑239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан и Алексеевское — Альметьевск

Из‑за неблагоприятных погодных условий — обильного снегопада и ограниченной видимости — в Татарстане ввели временные ограничения движения на ряде трасс. Госавтоинспекция призывает водителей по возможности отказаться от поездок за пределы населенных пунктов и воздержаться от использования авто без крайней необходимости.

С 8:30 ограничено движение автобусов и грузовых автомобилей на участке трассы Р‑239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан с 131‑го по 249‑й километр — то есть на отрезке от Чистополя до Альметьевска.

Ранее, с 8:00, было введено ограничение на трассе Алексеевское — Альметьевск с 114‑го по 143‑й километр, движение ограничено для всех видов транспорта.

Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

