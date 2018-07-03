В России могут вырасти цены на лекарства из-за введения криптозащиты маркировки

В России цены на лекарства могут повыситься в связи с возможным введением криптозащиты маркировки. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, большого удорожания цен не произойдет. Конкретных цифр Скворцова не озвучила, передает «Интерфакс».

Она также отметила, что эксперимент по маркировке лекарств, начатый с февраля 2017 года, «идет по тем правилам, которые устанавливались год назад». Тогда Минздрав прогнозировал повышение цен на 30—55 копеек за упаковку.



Ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов попросил правительство не маркировать лекарства стоимостью до 50 рублей, так как это приведет к резкому росту цен на них.