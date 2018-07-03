ЦБ отозвал лицензию у банка «Советский», который ранее санировал «Татфондбанк»

Центробанк с 3 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» из Санкт-Петербурга.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 3 июля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Банк «Советский» АО Банк «Советский», рег. № 558, г. Санкт-Петербург (приказ Банка России от 3 июля 2018 года №ОД-1654)», — говорится на сайте регулятора.

Напомним, банк «Советский», спасти который пытались с 2015 года, в феврале был передан в фонд ЦБ, созданный специально для оздоровления. До этого его санацией занимался обанкротившийся «Татфондбанк». Подробнее — в материале «Реального времени».