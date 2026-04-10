Власти Татарстана прокомментировали ночную работу сирен в республике

Руководство попросило жителей с пониманием отнестись к применяемым мерам

Фото: Динар Фатыхов

Пресс-служба главы Татарстана представила официальные разъяснения по поводу ночного срабатывания систем оповещения в условиях дважды вводимого режима «Ракетной опасности». О многочисленных обращениях граждан, обеспокоенных работой сирен и громкоговорителей, было оперативно доложено раису республики Рустаму Минниханову.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе налажена и функционирует комплексная система информирования населения на случай возникновения угроз. Данный алгоритм предполагает одновременную активацию всех каналов связи: сирен, громкоговорителей, систем оповещения в домофонах, эфирного телевидения и SMS-рассылок.

Руководство республики призывает жителей с пониманием отнестись к применяемым мерам, признавая, что они могут вызывать временные неудобства. В пресс-службе главы региона отметили:

— Да, она вызывает временные неудобства и, возможно, даже тревогу. Однако именно такой комплексный подход позволяет быстро сообщить жителям о возможной опасности и своевременно принять меры.

Власти подчеркивают, что оповещение является критически важным элементом защиты жизни и здоровья граждан, в то время как руководство Татарстана совместно с подразделениями обороны принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности территории. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и строго следовать инструкциям, транслируемым через официальные каналы оповещения.

Рената Валеева