Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 20%

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с 1 января 2019 года до 20%. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Согласно документу, повышение НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год.

«Это позволит профинансировать важнейшие проекты в области развития инфраструктуры, достичь важнейших социальных целей и сделать это с наименьшими издержками для налогоплательщиков» — отметил заместитель министра финансов Илья Трунин.



Законопроектом также предлагается предоставить налогоплательщикам-производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет субсидий, полученных в 2018 году.



Кроме того, предполагается зафиксировать на бессрочный период тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с сумм выплат физлицам.



Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС не будет.