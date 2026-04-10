В Татарстане на реках Шошма, Меша, Иж и Вятка произошел резкий подъем воды

Гидрологическая обстановка в Татарстане на 10 апреля характеризуется смешанной динамикой уровней воды в реках. Об этом указали в ГУ МЧС по Татарстану.

За минувшие сутки зафиксирован общий подъем на 15–29 см, при этом наиболее активный весенний рост отмечается на реках Шошма, Меша, Иж и Вятка — суточная интенсивность подъема варьируется от 19–47 см до 122 см.

На остальных водных артериях республики, напротив, наблюдается спад высоты паводочной волны: уровень воды снизился на 3–77 см за сутки.

На Кубне уровень превышает отметку выхода воды на пойму на 116 см и держится выше среднемноголетнего максимума на 4 см, оставаясь при этом на 37 см ниже опасного уровня. Река Иж также вышла за пределы поймы на 26 см, а ее уровень на 82 см превышает среднемноголетние пиковые значения.

В то же время на реке Берсут вода опустилась на 20 см ниже уровня выхода на пойму, а на большинстве других рек республики показатели находятся ниже этой отметки на 64–454 см. По отношению к среднемноголетним максимумам уровни на большинстве рек отстают на 6–326 см, а относительно опасных значений — ниже на 133–468 см.

На 6 апреля от казанцев поступило 75 сообщений о подтоплениях, уже отработаны 72 из них, заверил начальник управления гражданской защиты Сергей Чанкин. Еще три находятся в работе — речь идет о заявках из Кировского и Приволжского районов.



