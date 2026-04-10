Европа к лету столкнется с нехваткой топлива для самолетов

Европа рискует столкнуться с перебоями в авиасообщении уже к лету из‑за критической нехватки авиационного топлива. Ситуация с запасами керосина в ряде стран достигла тревожных отметок: в некоторых государствах резервов хватит лишь на 8–10 дней автономной работы. Об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на европейские источники и конфиденциальные данные.

Лишь две страны располагают запасами, способными обеспечить полеты на протяжении 90 дней. При этом стратегические резервы Европы в целом могут оказаться недостаточными для поддержания авиасообщения в разгар летнего сезона. По словам источника издания в Брюсселе, риск дефицита керосина за считанные дни перешел «из разряда виртуального в реальный».

Значительная часть потребностей Старого Света в авиатопливе покрывается за счет импорта: 43% общего объема поступает из Персидского залива. Власти Брюсселя рассчитывают, что сохранение перемирия между США, Израилем и Ираном позволит обеспечить безопасное движение танкеров через Ормузский пролив. Однако даже при возобновлении регулярного судоходства доставка и разгрузка топлива займут до двух месяцев.

Ситуация в отдельных странах также вызывает опасения. Например, стратегических запасов Италии хватит на 30–60 дней, но лишь малая часть этих резервов предназначена непосредственно для заправки самолетов. В качестве альтернативного поставщика топлива рассматриваются США, хотя пока остаются неясными как экономические условия такого сценария, так и его реальная осуществимость, заключает издание.

Рената Валеева