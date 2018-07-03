Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за шквала с грозой и градом

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение в республике из-за шквала с грозой и градом.

По информации синоптиков, сегодня в конце дня и вечером, а также ночью и днем 4 июля на территории Республики Татарстан местами ожидаются сильный ветер порывами до 24 м/с, местами шквал.

Кроме того, на территории республики прогнозируется гроза, сильный дождь и град. В Казани аналогичные метеоусловия ожидаются в конце дня и вечером 3 июля, а также ночью 4 июля.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Температура воздуха по региону составит от 30 до 35 градусов выше ноля.