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Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за шквала с грозой и градом

12:03, 03.07.2018
Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за шквала с грозой и градом
Фото: pixabay.com

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение в республике из-за шквала с грозой и градом.

По информации синоптиков, сегодня в конце дня и вечером, а также ночью и днем 4 июля на территории Республики Татарстан местами ожидаются сильный ветер порывами до 24 м/с, местами шквал.

Кроме того, на территории республики прогнозируется гроза, сильный дождь и град. В Казани аналогичные метеоусловия ожидаются в конце дня и вечером 3 июля, а также ночью 4 июля.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Температура воздуха по региону составит от 30 до 35 градусов выше ноля.

Общество Татарстан
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