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В Казани из-за пожара в Борисково временно прекращено движение автобусов №23 и №56

18:37, 03.07.2018
В Казани из-за пожара в Борисково временно прекращено движение автобусов №23 и №56
Фото: ru.wikipedia.org / TY-214

В Казани из-за пожара в поселке Борисково приостановлено движение автобусов.

«Движение автобусных маршрутов №23 и №56, следующих в направлении жилых массивов Мирный и Петровский, временно приостановлено до ликвидации пожара», — сообщается на сайте мэрии города.

Напомним, что сегодня днем в Борисково загорелся частный дом с надворными постройками. Сведений о пострадавших не поступало.

Происшествия Татарстан
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