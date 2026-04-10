Троих членов банды Шамиля Басаева задержали за нападения в 1999 году

Задержания прошли в Астраханской и Московской областях

Правоохранительные органы задержали трех участников нападений на российских военных в Дагестане и Чечне в 1999–2000 годах. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в беседе с РИА «Новости».

Задержания прошли в Астраханской и Московской областях: под стражу взяты Хадис Халилов, Али Алиев и Турко Болтиев. Им предъявлены обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие установило, что Алиев и Халилов в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба участвовали в нападении на пост федеральных сил в местности «Дача» Цумадинского района Дагестана в ночь на 3 августа 1999 года — тогда злоумышленники открыли огонь по военным. Турко Болтиев, в свою очередь, принимал участие в нападении на военнослужащих 6‑й роты 104‑го полка 76‑й Псковской дивизии ВДВ 29 февраля 2000 года в районе села Улус‑Керт Шатойского района в Чечне.

Расследование по фактам нападений вооруженных групп под командованием Басаева и Хаттаба продолжается. В частности, изучаются эпизоды нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана в августе 1999‑го и боестолкновения с псковскими десантниками в феврале 2000‑го. По данным ФСБ, в результате тех атак погибли 379 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти, более 800 человек получили ранения.

Рената Валеева