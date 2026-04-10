Рационализм прибил романтику Квартальнова: «Ак Барс» победил минское «Динамо» на старте серии

Казанская команда выиграла первый матч в Минске

«Ак Барс» выиграл у минского «Динамо» со счетом 2:1 в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Дублем в составе казанцев отметился Алексей Пустозеров. Хотя перед началом игры мало кто считал фаворитом «барсов». Как «Ак Барсу» удалось победить на старте серии в Минске — читайте в материале «Реального времени».

Лукашенко на трибунах

«Ак Барс» предпочел начать серию с минским «Динамо» без больших сюрпризов. Состав казанцев не претерпел серьезных изменений. Важным стало возвращение Никиты Дыняка, восстановившегося от травмы. Для силового форварда игра в Минске была дебютной в нынешнем плей-офф Кубка Гагарина. Серию с челябинским «Трактором» он пропустил полностью.

В воротах снова появился Тимур Билялов. Первый номер «Ак Барса» проводит добротный сезон, поэтому в таком выборе тренерского штаба нет ничего удивительного. Его сменщиком привычно был заявлен Максим Арефьев. У минчан также не произошло изменений во вратарской линии. Канадец Зак Фукале в этом плей-офф еще ни разу не пропускал более одной шайбы за игру, причем «всухую» сыграть ему тоже пока не удалось. Прервать хоть один из двух статистических пунктов вратарь получил возможность в первом матче с «Ак Барсом». По крайней мере, именно он начал игру со стартового вбрасывания арбитра.

Немаловажной потерей в составе «барсов» являлось отсутствие ассистента капитана Михаила Фисенко. Нападающий пока не готов сыграть из-за повреждения, поэтому центром третьего звена атаки был заявлен Денис Комков. Ему предстояло «центрить» Григория Денисенко и Дмитрия Яшкина. Не было и защитника Альберта Яруллина. Анвар Гатиятулин не рискнул убрать из состава капитана Алексея Марченко, хотя к нему после серии с «Трактором» накопились вопросы по игре.

Между тем перед стартом противостояния все обсуждали другую серию — «Ак Барс» не мог выиграть у минчан два сезона подряд. Казанцы под руководством Гатиятулина проиграли все четыре игры подопечным Дмитрия Квартальнова в регулярных чемпионатах. Под такую статистику на трибуны «Минск Арены» подъехал президент Беларуси Александр Лукашенко, который сидел в окружении своих родных и собачки. Задача победить для «Ак Барса» усложнялась.

Две шайбы Пустозерова и гол престижа

Команды долго вкатывались в матч. В первые минуты на льду шел обоюдоострый хоккей, но без бросков по воротам. Было много силовых приемов, много борьбы. Затем игра раскрылась, где минчане стали выглядеть опаснее. Хозяева создали три верных момента, чтобы открыть счет. Вначале выход Вадима Мороза с угла один в один остановил Билялов. Далее два броска Станислава Галиева не достигли цели — шайба попала в перекладину и в сетку с обратной стороны. У «Ак Барса» на этом отрезке можно было вспомнить лишь силовой проход Ильи Сафонова, не увенчавшийся успехом.

В целом «Динамо» играло с преимуществом. Ничего не изменилось и после перерыва. До шестой минуты во втором периоде «Ак Барс» только оборонялся, а затем одной контратакой перевернул игру. Дыняк отпасовал на выходе из своей зоны Алексею Пустозерову, тот продвинулся к воротам и прошил Фукале — 0:1. Такого никто не ожидал с учетом того, что происходило на площадке до этого момента.

После заброшенной шайбы «Ак Барс» начал упрощать свои действия. Казанцы снижали темп атаки соперника, лишая главного козыря минчан — скорости. Строгий и закрытый хоккей был на пользу гостей. Появились эмоции: постоянные толчки, стычки и несколько обоюдных удалений. Все это шло по сценарию Гатиятулина, заставившего подопечных Квартальнова подстраиваться под свои реалии. Как итог, у «Ак Барса» за весь период накопилось аж 10 заблокированных бросков. Минчанам приходилось чаще бросать издали, но до Билялова они долетали редко.

В начале третьего периода Галиев снова промахнулся с выгодной позиции: вышел один на один и бросил выше ворот. Тут же Дыняк отправился в штрафбокс за грубость, однако хозяева не смогли воспользоваться первым за матч полноценным большинством. В целом «Динамо» действовало вяло, будто это «Ак Барсу» надо было непременно забивать, а не минчанам.

Все дошло до замены вратаря на шестого полевого игрока. И тут же «барсы» забили еще раз. Пустозеров снова продвинулся с шайбой до зоны соперника и легко отправил шайбу в ворота — 0:2. За 2 минуты до сирены исход был предрешен, хотя Вадим Шипачев и Галиев смогли организовать гол престижа. Экс-форварды «Ак Барса» разыграли комбинацию с выводом третьего на пустой угол, а Мороз оказался точен — 1:2. На большее хозяев не хватило.

Рациональная победа Гатиятулина

В победной раздевалке «Ак Барса» все почести были отданы Пустозерову. Команда признала автора дубля лучшим игроком матча, а Никита Лямкин даже подбил остальных на кричалку: «Кто на свете всех милей? Пустозеров Алексей!». Было сложно не согласиться с защитником казанцев.

Впрочем, говоря про Пустозерова, надо понимать, что речь идет и про его партнеров. В плей-офф всегда на важнейшие роли выходит звено чеккеров. В первом раунде «Ак Барсу» этого не хватало. Вероятно, помогло возвращение Дыняка, но четвертая тройка атаки «барсов» выглядела шикарно. Помимо двух шайб, у них шесть заблокированных бросков и шесть силовых приемов. То есть с прямыми своими обязанностями (разрушать) Дыняк — Кателевский — Пустозеров тоже справились.

Но наиболее точно о причинах победы высказался Анвар Гатиятулин. Тренер «Ак Барса» сказал, что его команда сыграла так, как он требовал изначально. Расчетливый и рациональный хоккей Гатиятулина оказался эффективнее романтичного квартальновского «шиндр-мындр».

— Первый матч серии, понимали, какая здесь поддержка у соперника, поэтому ставили задачи из эмоционального перевести в рациональное. В целом это получилось — сыграли расчетливо, прагматично. Мы готовились к игре, в целом удалось воплотить компоненты, которые разбирали. Поэтому сыграли хорошо, — сказал Гатиятулин.

Впрочем, стоит добавить, что минчане выглядели абсолютно сырыми. Как такового острого атакующего хоккея в их исполнении не получилось. Пока сложно понять, почему так произошло. То ли игроки перегорели после уверенной победы в серии с московским «Динамо», то ли «Ак Барс» кардинально смял соперника.

«Динамо» Минск — «Ак Барс» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы:

0:1 — Пустозеров (Дыняк, Фальковский, 25:19);

0:2 — Пустозеров (Лямкин, 57:50, ПВ);

1:2 — Мороз (Шипачев, Галиев, 58:11, 6х5).

Первая игра серии осталась за «барсами». Следующий матч «Динамо» и «Ак Барс» проведут 11 апреля в 16:30 по московскому времени в Минске. Подопечным Гатиятулина предстоит доказать, что в четверг победа досталась им неслучайно.