В Казани запустят три ночных автобуса в пасхальную ночь

Фото: Максим Платонов

В пасхальную ночь, с 11 на 12 апреля, в Казани обеспечат специальное движение общественного транспорта для горожан после праздничного богослужения. Об этом напомнили в мэрии.

Дежурные автобусы выйдут на линии по завершении службы в Соборе Казанской иконы Божией Матери, чтобы развезти жителей города по разным районам.

К 02:30 три автобуса будут ожидать пассажиров у остановки «КАИ», расположенной на пересечении улиц Карла Маркса и Большой Красной. Транспорт будет курсировать с остановками по требованию пассажиров: первый автобус направится в Кировский, Московский и Авиастроительный районы, второй — в Ново‑Савиновский и Советский, а третий — в Вахитовский и Приволжский районы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, митрополит Татарстанский Кирилл проведет пасхальное богослужение в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря. Он находится по улице Большая Красная, 5.

Рената Валеева