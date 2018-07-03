В Казани из-за аварии на тепловоде на сутки закрыли часть улицы Чуйкова

В Казани на улице Чуйкова, на участке от улицы Бондаренко до улицы Мусина, полностью закрыто движение для всех видов транспорта. Это произошло из-за прорыва тепловода, в результате чего провалилось дорожное покрытие.

Сейчас бригада казанских тепловых сетей ремонтирует участок тепловода длиной 20 м. Уточняется, что он работает с 1983 года и уже исчерпал свой ресурс, поэтому до наступления отопительного сезона тепловод планируют заменить полностью.



Для проведения ремонтных работ отключен от горячей воды 17-й квартал. Восстановить водоснабжение планируется завтра во второй половине дня, сообщили в мэрии Казани.

ЧП также повлияло на схему движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов №10а, 15, 18, 35, 36, 40, 43, 44, 45, 62 и 76 до устранения коммунальной аварии на участке от ул. Бондаренко до ул. Мусина (в одном направлении) следуют по ул. Голубятникова. Не работают остановки «ул. Голубятникова» и «Дружба».

