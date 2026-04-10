«Сыч» долетел до суда: стало известно, кто будет судить Романа Сычева по «воровской» статье

Дело получил судья Верховного суда Татарстана, отменивший оправдательный приговор «бригады Джамая»

В Татарстане дошло до суда дело Романа Сычева, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, мошенничестве с уводом BMW на 2,5 млн рублей и вымогательстве еще 1,3 млн рублей. По данным «Реального времени», материалы этого дела получил судья Верховного суда республики Руслан Фасхутдинов. Вину ни по одной из статей Сычев не признает, как и статус «вора в законе», и криминальные прозвища — Рома Казанский, Рома Сыч.

Официально о новом преследовании Сычева и о его передаче в суд силовые ведомства не сообщали. Как выяснило «Реальное время», еще в марте сотрудники 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ направили дело для утверждения обвинения в прокуратуру, а уже 2 апреля с подписью зампрокурора Татарстана Тимура Нуриева обвинительное заключение и восемь томов дела поступили в республиканский суд.

В тот же день дело к своему производству принял судья Руслан Фасхутдинов. Именно он в феврале текущего года выносил приговор по резонансному делу Анны Рясной — соучастницы жестоких убийств двух секс-работниц, одна из которых была несовершеннолетней.

В июле 2025-го этот же судья в составе апелляционной тройки отменял основанный на вердикте присяжных первый — оправдательный — приговор по делу об убийстве, покушении и вымогательстве в составе «бригады Джамая». А в августе того же года Фасхутдинов в составе коллегии судей утверждал приговор по делу главного энергетика ООО «Алабуга Девелопмент» Рустама Гумерова, получившего по приговору Елабужского суда 8 лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере.

В мантию Руслан Фасхутдинов облачился еще в 2013 году — Госсовет Татарстана избрал его мировым судьей сроком на 5 лет, но уже в 2015-м он был назначен судьей Пестречинского районного суда, а в 2025-м также по Указу президента страны приступил к работе в судейском корпусе ВС Татарстана.

По данным «Реального времени», своего процесса обвиняемый ждет в одиночной камере нового СИЗО Казани.

Дата первого заседания по делу Романа Сычева пока не назначена. По данным «Реального времени», своего процесса обвиняемый ждет в одиночной камере нового СИЗО Казани.

По версии обвинения, неоднократно судимый уроженец Казани Роман Сычев в 2014 году в Москве на сходке «воров в законе» и сам получил этот высший криминальный статус, после чего на протяжении десятка лет, находясь на воле и в местах лишения свободы, в том числе казанской колонии №2 (где до 25 марта 2021 года отбывал последний срок за незаконный оборот оружия и наркотиков), в СИЗО Москвы и Казани использовал «воровские» полномочия для назначения смотрящих в Татарстане и решения возникающих вопросов. После выхода из колонии убыл в Москву, тогда задерживать по «воровской» статье его не стали.

Сычев станет вторым обвиняемым с «воровским» статусом, чье дело рассмотрят в республиканском храме Фемиды.

Рашид Хачатрян в Верховном суде Татарстана отрицал вину по всем эпизодам дела, включая «воровской».

В 2023-м Верховный суд Татарстана в рамках процесса по делу чистопольской группировки «Татаринские» признал «вором в законе» и осудил по статье 210.1 УК РФ Рашида Хачатряна, также известного как Джамбульский, Карабахский и Оренбургский. Позднее этот приговор в части «воровской» статьи отменила и направила на пересмотр вышестоящая инстанция в Нижнем Новгороде.

В марте 2025-го ВС Татарстана посчитал, что судить Хачатряна по статье 210.1 УК должны в Оренбурге, и в декабре того же года Оренбургский облсуд признал доказанным его обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии. С учетом срока по делу о преступлениях «Татаринских» окончательное наказание для «вора» облсуд определил в 17,5 года колонии особого режима. В данный момент этот приговор оспаривается.

