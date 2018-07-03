В Казани на перекрестке Чуйкова и Мусина прорвало трубу с горячей водой

В Казани на перекрестке Чуйкова и Мусина прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях и прикрепили соответствующее видео.

Судя по кадрам, горячая вода течет прямо по проезжей части. В результате воздействия высокой температуры на некоторых участках дороги стал деформироваться асфальт. ЧП вызвало автомобильную пробку на подъездах к перекрестку на улице Чуйкова, отмечают очевидцы.