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В Казани на перекрестке Чуйкова и Мусина прорвало трубу с горячей водой

15:29, 03.07.2018

В Казани на перекрестке Чуйкова и Мусина прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях и прикрепили соответствующее видео.

Судя по кадрам, горячая вода течет прямо по проезжей части. В результате воздействия высокой температуры на некоторых участках дороги стал деформироваться асфальт. ЧП вызвало автомобильную пробку на подъездах к перекрестку на улице Чуйкова, отмечают очевидцы.

Происшествия Татарстан
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