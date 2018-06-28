Итоги дня: сорванные слушания по МСЗ, встреча Путина с Трампом и снятие обвинений с Керимова

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 июня.

Сегодня стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В пресс-службе Кремля заявили, что лидеры смогут обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Ну а во Франции правоохранительные органы сняли обвинения с члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Ему инкриминировали попытку уйти от налогов с помощью незадекларированных сделок с недвижимостью.

Вопрос с налогами был поднят сегодня и в Татарстане. Замруководителя пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что якобы самозанятые работники сами попросили о налоге, чтобы выйти в легальное правовое поле.

Кроме того, новостью республиканского масштаба стал указ президента РТ Рустама Минниханова о создании Комитета по охране объектов культурного наследия. Другим указом председателем комитета назначен Иван Гущин. Ранее Гущин занимал должность замначальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

Ну и главная новость Татарстана — сорванные активистами общественные слушания по мусоросжигательному заводу. Началось все с недовольства людей из-за маленького зала, который рассчитан на 350 человек при зарегистрированных 1200 человек. Однако, по словам первого замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексея Фролова, количество зарегистрированных составило 360 человек. После чего противники строительства МСЗ в Казани попросили перенести общественные слушания.