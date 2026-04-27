Криминальную «легенду» — под суд: казанская Фемида заочно оценит дело Анатолия Агрбы из ОПС «Тукаевские»

После восьми лет розыска МВД Татарстана отправило материалы по предполагаемому лидеру сообщества в суд

Как стало известно «Реальному времени», новым «заочником» Фемиды в Татарстане, вслед за игорным королем Рашидом Таймасовым и украинским олигархом Игорем Коломойским*, может стать ранее судимый казанский авторитет Анатолий Агрба, еще в 2019-м объявленный в международный розыск по делу ОПС «Тукаевские». Его местонахождение казанские опера и сотрудники Интерпола установили довольно быстро — Агрба улетел из РФ на родину, в Абхазию, и вопрос о его экстрадиции положительно решить не удалось. В итоге на днях дело этого ранее судимого криминального авторитета поступило в суд по тяжким обвинениям, включая разбои, вымогательства и организацию преступного сообщества. Подробнее — в материале издания.



В чем Агрбу обвиняют заочно

Уголовное дело принял Вахитовский райсуд Казани, разбираться в нем предстоит судье Артему Митяеву, который ранее выносил приговор помощнику казанского нотариуса Юлии Зайцевой и санкционировал повторное освобождение банкира Роберта Мусина в связи с тяжелым заболеванием.

Дата первого заседания пока не назначена. Однако факт, что дело поступило в отсутствие подсудимого, «Реальному времени» подтвердили и в суде, и в пресс-службе МВД Татарстана. В последней отметили — ранее материалы по Агрбе ввиду розыска были выделены в отдельное производство. В букете его обвинений те же статьи, что и у других подсудимых из «Тукаевских», включая арестованного Геннадия Кирилова и находящегося на свободе Наиля Шайхутдинова, которых, как и Агрбу, следователи МВД считают лидерами организованного преступного сообщества. Казанский авторитет из Абхазии при этом является еще и тестем бывшего начальника службы БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова, которого посадили за коррупцию и аферу на 10 лет. Причем ключевые показания по делу Залялова давали Шайхутдинов и Кирилов, в связи с чем последний считает преследование по делу ОПС местью силовиков.

По данным следователей ГСУ МВД Татарстана и прокуроров, ОПС действовало на территории Казани и в его состав входил ряд структурных подразделений: «Авторовские», «Цумовские», «Дальневские», «Сиротки», «Даниловские», «Азатовские» и другие. Обвиняемым предъявляют больше двух десятков вымогательств у восьмерых предпринимателей и сотрудников АО «Спорт Бет» — в том числе с угрозами поджогов торговых павильонов и транспортных средств, реальным повреждением имущества и избиением. Также на их счету, как полагают силовики, разбойное нападение на одного из бизнесменов и принуждение другого к подписанию договора аренды земельного участка с требованием ежемесячной оплаты.

Согласно обвинению, за время действия ОПС путем имитации ДТП его участники незаконно завладевали выплатами страховых компаний. А через хищение у восьмерых граждан и ООО «МИКС» под предлогом инвестиций в строительство ЖК «Острова», в возведении которого участвовала компания Кирилова и Шайхутдинова «Стройтехника», они получили 54 млн рублей. Еще одной статьей доходов группировки в МВД и прокуратуре считают организацию незаконной миграции.

Отметим, что дело ОПС «Тукаевские» в настоящее время повторно рассматривает Вахитовский суд Казани. Первый процесс закончился возвратом дела в прокуратуру и на доследование. Новый процесс в 2026-м забуксовал на самом старте — от суда скрылся обвиняемый Рамиль Ахметшин, сын ныне покойного лидера группировки, известного по прозвищу Гитлер. Его по другому делу объявил в розыск Приволжский райсуд Казани, а Вахитовский не может выделить материалы по этому фигуранту в отдельное производство ввиду объема этих материалов — 2 тысячи томов.

За «Адмирал» не ответит?

В 2013-м, после пожара в казанском ТЦ «Адмирал», прокурор республики требовал привлечь к уголовке фактических владельцев ООО «Заря» — фирмы-арендатора комплекса бывшего завода «Серп и Молот», где погибли 19 человек. Согласно открытым источникам, 50% долей в компании принадлежали Алле Заляловой — приемной дочери и доверенному лицу Анатолия Агрбы, а кроме того, супруге бывшего начальника подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана Ильнара Залялова.

По результатам расследования Агрба в «адмиральском» деле статуса обвиняемого не получил, но его свидетельские показания в нем остались.

Общался с Агрбой в апреле 2015-го лично замруководителя первого отдела Следкома по РТ Алексей Андрушкевич в присутствии адвоката Тамази Кварацхелии (ныне также объявленного в федеральный розыск). На допросе свидетель представился безработным учредителем ООО «Сантос» (деятельность по складированию и хранению) и юридически несудимым.

— Ни в каких преступных группировках не состою и не состоял. К группировке «Тукаевские» никакого отношения не имею, — заявил тогда свидетель Агрба.

Он рассказал: в Казань из Абхазии приехал в 1984 году по приглашению знакомого Джгамадзе, устроился работать на парфюмерную фабрику «Аромат» водителем грузовика. Но был и побочный бизнес: «В ходе общения Джгамадзе втянул меня в криминальную деятельность, и я был осужден Верховным судом Татарстана». За вымогательство, мошенничество и кражу Агрбу посадили на 6 лет. Наказание отбывал сначала в менделеевской колонии, затем — в колонии-поселении в мамадышском поселке Дигитли.

После освобождения Анатолий Чотович открыл несколько торговых точек недалеко от Центрального рынка, а в 1997-м учредил с двумя знакомыми ООО «Сантос». По уставу компания занималась розничной и оптовой торговлей, сдачей в аренду помещений под хранение овощей и фруктов. «У «Сантоса» есть земля и несколько ангаров в районе улицы Ямской, но в настоящее время они нерентабельны из-за запретов на работу рынков в центре Казани», — свидетельствовал в 2015-м сам бизнесмен. А еще подтверждал знакомство с 1995 года с Гульгусейном Наджафовым, отцом директора «Зари». Тот имел свои торговые точки на Центральном рынке Казани.

Когда начали закрывать рынки, Наджафов предложил найти новое хорошее место вместо «Янтаря», попросил помощи и сказал, что рынком будет заниматься его сын — Гусейн Гахраманов. Тот в январе 2012-го рассказал Агрбе — нашел место под рынок на улице Клары Цеткин, на месте бывшего завода «Серп и Молот», планировал года через три начать выплату дивидендов. «Я согласился помочь ему деньгами, так как посчитал идею прибыльной», — вспоминал допрашиваемый, поясняя — в вопросы строительства и документации не вникал.

Весной 2012-го Агрба оформил на «Сантос» кредит в «Банке Москвы» — 44 млн рублей под залог 1 га земли. При этом, по его словам, на счет «Зари» перевел примерно 17 млн рублей. И пока ТЦ «Адмирал» работал, «Заря» ежемесячно гасила по тому кредиту по 800 тысяч рублей. Однако после пожара задолженность перед банком по кредиту составляла 15 млн рублей.

В обмен на те вложения семья Агрбы и получила 50% в уставном капитале «Зари», еще одним условием было фиктивное трудоустройство дочки и жены Анатолия Чотовича экономистами — с зарплатой 50 и 70 тысяч рублей в месяц. При этом Алла Агрба и Наталья Халикова в ООО «Заря» не работали, а числились. Также, по словам свидетеля, «числились» и получали зарплату его партнеры по «Сантосу» — Добролинский и Гумеров.

При этом Анатолий Агрба убеждал следователя: «От деятельности ТК «Адмирал» ООО «Заря» я никакой прибыли не имел». Очевидно, не считая прибылью ежемесячный доход семьи в 120 тысяч рублей.

По словам свидетеля, в самом торговом комплексе до пожара он был пять раз, обсуждал с Гахрамановым денежные вопросы, но не общался ни с представителями надзорных органов, ни директором фирмы — собственника здания УК «АС Менеджмент» Робертом Хайруллиным и с бенефициаром УК миллиардером Алексеем Семиным.

На том же допросе Агрба упоминал мужа своей приемной дочки Ильнара Залялова, на тот момент начальника отдела по борьбе с оргпреступностью управления угрозыска МВД РТ, и его брата — Динара. Последний работал замдиректора в ООО «Заря».

Алла Залялова подтверждала следователям факт получения денег от «Зари». Подчеркивала — о нарушениях пожарной безопасности в «своих» владениях ничего не знала.

Изаак — о старых «похождениях «одиозной личности»

В 2018-м на старте расследования нового дела «Тукаевских» его комментировал Владимир Изаак — на тот момент главный следователь и замглавы МВД Татарстана. Рассказывал, что первое поколение «Тукаевских» в свое время начинало с подлога купюр и подмены сберкнижек. При этом центральной фигурой тех и других он называл Агрбу: «Это одиозная личность. Впервые привлекался к ответственности в 1988 году».

По словам Изаака, на конец 80-х пришелся расцвет группировок и афер с автомашинами, которые тогда еще были роскошью: «Стоил автомобиль дорого, купить его было невозможно, единственным выходом для граждан была покупка подержанной машины через комиссионку».

Покупать машины через комиссионку владельцам, с одной стороны, было выгодно — госоценка стоимости с учетом износа снижала цену почти новых, по советским меркам, пятилетних авто до 3—4 тысяч рублей, тогда как владельцы за такие же авто запрашивали по 10 тысяч. Правда, рисковали попасть под статью о спекуляции — государство запрещало гражданам продавать продукцию госпредприятий дороже магазинной стоимости. В таких условиях люди нашли способ обмануть государство: в кассу комиссионки шла цена по госоценке, а остальное передавали с рук на руки.

Разница порой составляла 10—15 тысяч рублей и была весьма привлекательной для преступников. В том числе «Тукаевских», которые знали тонкости законодательства, дежурили группами у каждого автомагазина и авторынка, рассказывал замминистра в 2018-м. Деньги отбирали разными способами: вырывали из рук покупателей, выталкивали владельцев автомашины прямо на ходу до передачи купюр, подменяли купюры в пачках.

Не все потерпевшие участники спекулятивных схем обращались в милицию. Одним из первых стал замдиректора завода в Риге. Он приехал в Казань продать почти новый «Москвич», хотел уехать уже на «Волге», но местные «кидалы» попытались его оттолкнуть от уже оформленной в собственность машины, не передавая денег. Но рижанин оказался парнем ловким — прыгнул на капот родного «Москвича», схватившись за «дворники» на лобовом стекле, перекрыв угонщикам весь обзор. Тем не менее те продолжили движение, и минут через 20 хозяин был вынужден «сойти» на ходу. Пошел в милицию в надежде убедить, что нажиться на сделке не хотел — продавал машину за свою цену, поскольку вложил в нее много денег. После заявления этого потерпевшего начали обращаться и другие.

Своими обидчиками продавцы-покупатели называли парочку уроженцев Кавказа — «дерзких, жестоких и хитрых». Сегодня в МВД с уверенностью говорят — это были лидеры и «мозги» группировки «Тукаевские»: абхазец Анатолий Агрба (он же Толик) и грузин Кандид Джгамадзе (Кандик). Именно они на пару придумывали большинство криминальных схем. Но самые виртуозные трюки в МВД приписывают Агрбе.

По данным полиции, в 30 лет Толик активно использовал фокус с прорезанным днищем сумки. Деньги либо демонстративно клались в сумку покупателя, которую подрезали заранее, либо в сумку продавца — участника аферы. Причем, как правило, одного денежного клиента одновременно обхаживала группа до пяти человек, один из которых обладал навыками карманника и легким движением руки забирал деньги.

Другой фокус предусматривал оплату безналом. Разницу между рыночной и кассовой ценой авто Агрба перечислял покупателю на сберкнижку. Но если речь шла о 7 тысячах рублей, то аферист предварительно заводил сберкнижку всего на 70 рублей. А потом легким движением руки на ней дорисовывались нули.

Еще одним популярным способом обмана был тайный обмен сберкнижек уже после сделки. Тут удавалось оставлять с носом даже самых бдительных клиентов. Супруга одного из продавцов, которому еще до оформления сделки отдали правильную сберкнижку, через несколько минут взяла ее в руки и обнаружила подмену. В ответ на крик горячий абхазец и сам замахал руками: «Обижаешь, дорогая! Ты обозналась!!!», отвлек внимание и вновь переменил книжки. Клиенты успокоились, извинились, поехали в комиссионку и оформили продажу. И лишь дома обнаружили, что лишились машины в обмен на 70 рублей.

Расследованием преступлений ОПГ тогда занималась группа, работавшая как в Казани, так и в Закамье: всего по республике с заявлениями обратились 50 потерпевших. И это с учетом того, что очень многие из пострадавших просто побоялись и мести бандитов, и ответственности за спекуляцию. Изаак рассказал, что ради задержания подозреваемых пришлось выставлять оцепление не только вокруг рынка, но и во всем близлежащем районе. А вот чтобы возбудить уголовное дело, потребовалось долго убеждать прокурора республики. В итоге добро было получено, в начале 1990 года были возбуждены дела по старшей и младшей ветвям «Тукаевских». Расследовать дело, не имеющее аналогов, также было сложно — за советами следователи обращались даже к членам пленума Верховного суда.

В ходе следствия выяснилось, что география преступлений охватывает не только Татарстан, отдельные эпизоды были связаны с Сибирью, Украиной, Литвой. Кроме того, за «автокидалами» тянулся шлейф разбоев, краж и вымогательств. Лидеры на контакт не шли. «Даже из стен изолятора они пытались контролировать ход следствия. Тех, кто был готов давать показания, пытались запугать, оказать давление на семью», — рассказал начальник ГСУ МВД по РТ.

Первый приговор «Тукаевским» в апреле 1993 года вынес Верховный суд РТ. 16 человек получили реальные сроки. Анатолий Агрба — 6 лет колонии с конфискацией имущества. Тогда с «автокидальным» бизнесом в Татарстане было покончено, считают в МВД. Но группировка оказалась живучей. Новая смена «Тукаевских» отметилась, по версии силовиков, криминальными подвигами начиная с 2012-го. По части эпизодов за период следствия успели истечь сроки давности.

Дата первого заседания по делу Анатолия Агрбы пока не назначена.

