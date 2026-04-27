Россия запретила въезд для представителей ЕС, связанных с поддержкой Украины

Об этом сообщили в МИД страны

Россия расширила свой стоп-лист, включив в него представителей Европейского союза, которые принимали участие в принятии решений о предоставлении помощи Украине.

Как сообщили в МИД РФ, в список также попали лица, придерживающиеся враждебных по отношению к Москве взглядов.

— В список включены представители евроструктур, стран-членов Евросоюза и ряда других европейских государств, вовлеченные в принятие решений об оказании военной помощи Украине, ведущие деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит на 20-й пакет санкций ЕС.

Наталья Жирнова