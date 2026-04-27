В соседней с Татарстаном Самарской области из-за урагана погибли ребенок и мужчина

Стихия повалила 36 деревьев, повредила 15 автомобилей и нанесла урон городской инфраструктуре

В Самарской области был зафиксирован масштабный ущерб от сильного ветра. По данным начальника ГУ МЧС по региону Сергея Аникина, стихия повалила 36 деревьев, повредила 15 автомобилей и нанесла урон городской инфраструктуре.

В результате непогоды пострадала кровля многоквартирного дома и одного из социально значимых объектов. Кроме того, в семи населенных пунктах двух муниципальных образований нарушено электроснабжение.

Трагические последствия непогоды зафиксированы в Самаре и Тольятти. В Куйбышевском районе города от падения дерева погибла девочка, еще одна получила травмы. Еще одна жертва — мужчина из Самары, на которого также упало дерево. В Тольятти женщина пострадала от падения остановочного павильона, пострадавшую госпитализировали.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 27 апреля в Самаре объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам, в регионе ожидаются порывы ветра до 25—27 метров в секунду.

Напомним, что в Казани задерживаются рейсы в Москву из-за непогоды в столице России, в Татарстане также наблюдаются плохие погодные условия: 28 апреля в республике ожидаются дождь, мокрый снег и ветер до 23 м/с.

Наталья Жирнова