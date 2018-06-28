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На слушания по МСЗ сняли зал на 350 человек при зарегистрированных 1200

15:04, 28.06.2018 2
На слушания по МСЗ сняли зал на 350 человек при зарегистрированных 1200
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

На общественные слушания по строительству мусоросжигательного завода в Казани сняли зал на 350 человек при зарегистрированных 1200 человек.

По словам первого замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексея Фролова, количество зарегистрированных составляет 360 человек.

Как сообщает корреспондент «Реального времени», в зале скандируют «Позор!».

Ранее жители Осиново единогласно проголосовали против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). Они также заявили, что готовы выкупить этот земельный участок.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    Не понятно, почему представители завода мешают жителям пройти на слушание. Почему полиция не на стороне народа??
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  • Анонимно 28 июня
    Кстати, заявление на проверку законности действий представителей, ограничивающих права жителей поселка, нужно было делать сразу, на месте, снимать это на видео. Потом позвонить в дежурку и предупредить, что сделали заявление, и назвать кому.

    И вобще, жители должны подать коллективный иск к АГК, о возмещении морального ущерба каждому, кто не смог попасть на слушание, и кого они не пустили.
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