На слушания по МСЗ сняли зал на 350 человек при зарегистрированных 1200
На общественные слушания по строительству мусоросжигательного завода в Казани сняли зал на 350 человек при зарегистрированных 1200 человек.
По словам первого замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексея Фролова, количество зарегистрированных составляет 360 человек.
Как сообщает корреспондент «Реального времени», в зале скандируют «Позор!».
Ранее жители Осиново единогласно проголосовали против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). Они также заявили, что готовы выкупить этот земельный участок.
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И вобще, жители должны подать коллективный иск к АГК, о возмещении морального ущерба каждому, кто не смог попасть на слушание, и кого они не пустили.