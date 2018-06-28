На слушания по МСЗ сняли зал на 350 человек при зарегистрированных 1200

На общественные слушания по строительству мусоросжигательного завода в Казани сняли зал на 350 человек при зарегистрированных 1200 человек.



По словам первого замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексея Фролова, количество зарегистрированных составляет 360 человек.

Как сообщает корреспондент «Реального времени», в зале скандируют «Позор!».

Ранее жители Осиново единогласно проголосовали против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). Они также заявили, что готовы выкупить этот земельный участок.

