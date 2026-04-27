Минниханов подписал закон о введении квот для трудоустройства участников СВО в Татарстане

Новый нормативный акт вступит в силу с 1 сентября 2026 года

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции. Новый нормативный акт, который ранее поддержал Госсовет республики, вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно документу, работодатели с численностью сотрудников более 200 человек будут обязаны выделять 1% рабочих мест для трудоустройства участников СВО. Квота рассчитывается на основе среднесписочной численности работников за предыдущий квартал.

Закон распространяется на две категории участников специальной военной операции: ветеранов боевых действий, непосредственно принимавших участие в выполнении задач, и лиц, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ.

При этом работодатели освобождаются от выполнения квоты в ряде случаев: при признании банкротом, проведении сокращения штата, отсутствии подходящих кандидатов на учете в службе занятости, а также если организация является общественным объединением инвалидов.

Работодатели получат право направлять заявки на профессиональное обучение участников СВО с последующим обязательным трудоустройством. Они также обязаны ежемесячно отчитываться о выполнении квоты.

Наталья Жирнова