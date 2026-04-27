Прораб строительной фирмы получил условный срок в 1,5 года за гибель рабочего в Татарстане

Он разрешил рабочим использовать самодельную лестницу, не соответствующую требованиям безопасности

В Татарстане вынесли приговор прорабу строительной компании, виновному в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 216 УК РФ, сообщают в Следкоме Татарстана.

Инцидент произошел 25 ноября 2025 года в Апастовском районе. Следствием установлено, что прораб допустил грубое нарушение техники безопасности: он разрешил рабочим использовать самодельную лестницу, не соответствующую требованиям безопасности. В результате при спуске с высоты 10 метров рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд назначил виновному наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.



Наталья Жирнова