В Казани заочно по делу ОПС «Тукаевские» отдали под суд беглого Анатолия Агрбу

Международный розыск предполагаемого лидера «Тукаевских» не дошел до экстрадиции

Фото: Динар Фатыхов

Вахитовский суд Казани получил на рассмотрение новое дело с заочно подсудимым. Им стал казанский авторитет Анатолий Агрба, еще в 2019-м объявленный в международный розыск по делу ОПС «Тукаевские». Решить вопрос с его экстрадицией силовикам не удалось.

Дата первого заседания по делу Агрбы в суде пока не назначена. Материалы дела поступили на рассмотрение к судье Артему Митяеву. Заочный формат разбирательства «Реальному времени» подтвердили как в суде, так и в пресс-службе МВД Татарстана.

В букете обвинений «заочника» — те же статьи, что и у других подсудимых из «Тукаевских», включая арестованного Геннадия Кирилова и находящегося на свободе Наиля Шайхутдинова, которых, как и Агрбу, следователи МВД считают лидерами организованного преступного сообщества. Агрба при этом является еще и тестем бывшего начальника службы БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова, которого посадили за коррупцию. Причем ключевые показания по делу Залялова давали Шайхутдинов и Кирилов, в связи с чем последний считает преследование по делу ОПС местью силовиков.

