«Металлург» выиграл второй матч в серии с «Ак Барсом» в полуфинале Кубка Гагарина

Команды переезжают в Казань, где сыграют еще две игры

«Ак Барс» проиграл в гостях «Металлургу» со счетом 2:4 во втором матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина уступала по ходу встречи со счетом 0:3.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Артем Галимов и Александр Хмелевский. У «Металлурга» отличились Роман Канцеров, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко и Никита Михайлис.

Счет в серии между «Металлургом» и «Ак Барсом» сравнялся — 1:1. Теперь команды переезжают в Казань, где проведут следующие две игры полуфинала Кубка Гагарина. Ранее «барсы» победили в первом поединке в Магнитогорске со счетом 5:2.

Следующий матч серии пройдет 29 апреля в Казани в 19:30 по московскому времени.

«Металлург» — «Ак Барс» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы:

1:0 — Канцеров (Яковлев, Ткачев, 04:38, 5х4);

2:0 — Толчинский (Канцеров, 31:40);

3:0 — Вовченко (Яковлев, Канцеров, 33:49, 5х4);

3:1 — Галимов (Миллер, Хмелевский, 40:04, 5х4);

3:2 — Хмелевский (Семенов, Марченко, 53:12);

4:2 — Михайлис (Петунин, Исхаков, 57:22).

Зульфат Шафигуллин