«Металлург» выиграл второй матч в серии с «Ак Барсом» в полуфинале Кубка Гагарина
Команды переезжают в Казань, где сыграют еще две игры
«Ак Барс» проиграл в гостях «Металлургу» со счетом 2:4 во втором матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина уступала по ходу встречи со счетом 0:3.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Артем Галимов и Александр Хмелевский. У «Металлурга» отличились Роман Канцеров, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко и Никита Михайлис.
Счет в серии между «Металлургом» и «Ак Барсом» сравнялся — 1:1. Теперь команды переезжают в Казань, где проведут следующие две игры полуфинала Кубка Гагарина. Ранее «барсы» победили в первом поединке в Магнитогорске со счетом 5:2.
Следующий матч серии пройдет 29 апреля в Казани в 19:30 по московскому времени.
«Металлург» — «Ак Барс» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Голы:
1:0 — Канцеров (Яковлев, Ткачев, 04:38, 5х4);
2:0 — Толчинский (Канцеров, 31:40);
3:0 — Вовченко (Яковлев, Канцеров, 33:49, 5х4);
3:1 — Галимов (Миллер, Хмелевский, 40:04, 5х4);
3:2 — Хмелевский (Семенов, Марченко, 53:12);
4:2 — Михайлис (Петунин, Исхаков, 57:22).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».