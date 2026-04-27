РПН: в Татарстане завершился сезон гриппа

В настоящее время медики фиксируют лишь единичные случаи заболевания

Фото: Динар Фатыхов

По данным специалистов Роспотребнадзора, в Татарстане официально завершился сезон гриппа. Замруководителя Управления РПН по РТ Любовь Авдонина сообщила на пресс-конференции, что в настоящее время медики фиксируют лишь единичные случаи заболевания гриппом.

На смену гриппу пришли заболевания, вызванные вирусами негриппозной этиологии. При этом общий уровень заболеваемости в регионе остается ниже эпидемического порога — еженедельно регистрируется около девяти тысяч случаев респираторных заболеваний.

Авдонина подчеркнула, что эпидемиологический мониторинг продолжается в штатном режиме. С начала учебного года на утренних фильтрах образовательных учреждений не были допущены к занятиям 17 970 детей с признаками ОРВИ и гриппа.

Наталья Жирнова