В России утвердили перечень из 206 стратегически значимых лекарств

В России сформирован новый перечень стратегически значимых лекарственных средств. В перечень включено 206 наименований. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

В числе включенных препаратов: лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), вакцины, входящие в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям, препараты крови и кровезаменители, инфузионные растворы, наркотические анальгетики, а также препараты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Полный цикл производства таких лекарств должен быть обеспечен на территории России, а для организации их производства будет оказываться государственная поддержка. Кроме того, препараты, включенные в перечень, будут иметь приоритет при государственных закупках.

— Будем и дальше повышать долю собственных разработок, расширять возможности отечественной фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок медикаментов в аптеки и больницы, укрепить наш технологический суверенитет. От этого зависит качество жизни людей по всей стране, — подчеркнул глава правительства.

