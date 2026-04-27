В Самарской области до трех выросло число жертв падения деревьев из-за сильного ветра

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об увеличении количества погибших в результате падения деревьев во время сильного ветра. По последним данным, жертвами стихии стали три человека.

Среди погибших — ребенок и мужчина в Самаре, а также мужчина из Борского района. Губернатор выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших.

По информации главы региона, есть пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Вячеслав Федорищев заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка, а следственные органы проведут тщательное расследование обстоятельств трагедии.

В связи с произошедшим губернатор поручил главам муниципалитетов усилить контроль за ситуацией на вверенных территориях, принять меры по обеспечению безопасности населения и оперативно ликвидировать последствия стихии.

Напомним, что в Казани задерживаются рейсы в Москву из-за непогоды в столице России, в Татарстане также наблюдаются плохие погодные условия: 28 апреля в республике ожидаются дождь, мокрый снег и ветер до 23 м/с.

Наталья Жирнова