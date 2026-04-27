Минниханов подписал закон об упразднении поселка Ямбурово в Татарстане
Помимо этого, изменения затронули поселок городского типа Балтаси, а также Норминское и Сосновское сельские поселения
Раис Татарстана подписал закон об изменениях в Балтасинском районе. Согласно документу, поселок Ямбурово будет упразднен, а границы нескольких муниципальных образований претерпели изменения.
Изменения затронули поселок городского типа Балтаси, а также Норминское и Сосновское сельские поселения. В результате перераспределения территорий часть земель этих поселений войдет в состав поселка городского типа Балтаси.
Напомним, что ранее Госсовет республики одобрил такое решение. По результатам анализа функционирования и развития населенных пунктов района выяснилось, что с 2006 года в нем, согласно похозяйственной книге, не осуществляется ведение ни одного домохозяйства, а его последний житель переехал в село Ципья в конце декабря 2004 года.
