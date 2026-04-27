Татарстан не вошел в список регионов ПФО, где фиксируются риски лесных пожаров в мае

Ранее в республике начал действовать особый противопожарный режим до конца майских праздников

Росгидромет предупредил о высоком риске пожаров в мае 2026 года в нескольких регионах Приволжского федерального округа. Татарстан не вошел в этот список. Об этом сообщили в Авиалесоохране России.

В зону повышенного риска попали: вся территория Самарской области; вся территория Оренбургской области; восточная часть Саратовской области (включая Озинское, Перелюбское и Ивантеевское муниципальные образования); юго-восточная часть Башкирии (Зианчуринское, Хайбуллинское и Куюргазинское муниципальные образования).

— Прогноз рисков не означает обязательного возникновения ЧС по лесным пожарам. Во многом обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности на природе. А также от оперативности обнаружения и тушения пожаров, — сказано в сообщении службы.

Напомним, что 25 апреля в Татарстане начался особый противопожарный режим до конца майских праздников. Жителям запрещено использование открытого огня для приготовления пищи в мангалах и жаровнях на территории СНТ.

Наталья Жирнова